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六旬翁疑接種科興後身亡　心臟科醫生料與疫苗有關　專家委員會稱無明確證據 (18:44)

患糖尿病和高血壓的六旬保安涉於2021年接種科興疫苗第二針，翌晨感胸口痛和難以呼吸，他不省人事送入北大嶼山醫院後身亡。死因庭昨起召開研訊，研訊今（9日）續傳召兩名專家證人作供。其中一名心臟科醫生認為事故與接種疫苗相關，而新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會成員指，無明確證據證明疫苗和事主死亡有因果關係，情况並不常見。

事主曾慶城（終年63歲）於2021年8月6日接種第二劑科興疫苗，當時他沒有不適或異常反應，翌日送院不治。​​庭上透露，事主解剖後發現患有冠心病。

養和醫院心臟科醫生周慕慈供稱，由於事主剖屍後驗出高水平的免疫球蛋白E，他被急救時亦對電擊無反應，以致無法救治，周考慮有關文獻後認為和事主死亡和接種疫苗有關係。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會成員之一、衛生署法醫服務顧問醫生潘偉明則指，委員會認為無法證明事件與疫苗有關，得出結論為「與接種疫苗因果關係不一致」。

潘偉明解釋，高水平的免疫球蛋白E並非具參考性指標，病人亦可能因為心肌梗塞、心肌炎及冠心病，而在接受電擊下無反應。潘偉明指出，綜觀全球數以十億次疫苗注射，類似事故比例相對小，他又說近年經驗發現疫苗注射和心肌炎及面癱情況相關。家屬問及，潘能否完全排除疫苗注射和事主身亡的關係，潘強調不會排除可能性，但委員會需要做的是確立因果關係。

聆訊明（10日）續，預料由衛生署及一名私家診所醫生的代表作出結案陳辭。

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