六旬翁疑接種科興後身亡　心臟科醫生料與疫苗有關　專家委員會稱無明確證據 (18:44)

事主曾慶城（終年63歲）於2021年8月6日接種第二劑科興疫苗，當時他沒有不適或異常反應，翌日送院不治。​​庭上透露，事主解剖後發現患有冠心病。

養和醫院心臟科醫生周慕慈供稱，由於事主剖屍後驗出高水平的免疫球蛋白E，他被急救時亦對電擊無反應，以致無法救治，周考慮有關文獻後認為和事主死亡和接種疫苗有關係。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會成員之一、衛生署法醫服務顧問醫生潘偉明則指，委員會認為無法證明事件與疫苗有關，得出結論為「與接種疫苗因果關係不一致」。

潘偉明解釋，高水平的免疫球蛋白E並非具參考性指標，病人亦可能因為心肌梗塞、心肌炎及冠心病，而在接受電擊下無反應。潘偉明指出，綜觀全球數以十億次疫苗注射，類似事故比例相對小，他又說近年經驗發現疫苗注射和心肌炎及面癱情況相關。家屬問及，潘能否完全排除疫苗注射和事主身亡的關係，潘強調不會排除可能性，但委員會需要做的是確立因果關係。

聆訊明（10日）續，預料由衛生署及一名私家診所醫生的代表作出結案陳辭。