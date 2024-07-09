58歲中國籍男公務員登富士山期間身亡　工貿署：對職員離世深感難過 (19:47)

工業貿易署表示，對於一名職員在外地離世深感難過。該署已聯絡事主的家人致以深切慰問，並會提供適切協助。

日本放送協會（NHK）和山梨放送報道，這名58歲的中國籍男子周一下午約1時半，與妻子一起從山梨縣一側登山步道的「5合目」開始登山。到「8合目」附近時，事主身體不適，於是前往附近登山小屋休息，之後繼續登山。在晚上約8時半，他再感不適並失去知覺。路過登山客隨後向山間小屋的相關人士通報，利用運送物資的車輛將事主送到位於「8合目」的救護所，醫生其後確認男子身亡。

報道稱事主屬中國籍公務員，登山裝備齊全，警方正調查詳細死因。日本富士山的登山步道7月1日起開放，這是今夏開山以來首宗死亡個案。

入境處回覆本報查詢指，接獲求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館了解及跟進，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。