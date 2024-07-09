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動漫節本月26日起舉行　增小童門票 (16:37)

第25屆香港動漫電玩節將於本月26日至30日在會展舉行。今年增設小童門票，售價20元；成人票價則維持42元。動漫節亦有各項新安排，包括不設現售門票，場內活動「Cos Paradise」將會限制活動區域的「Cosplayer」及攝影師人數。

今年動漫節增設小童門票，售價20元並需由成人陪同。翻查資料，過往動漫節，持票家長可帶最多兩名11歲或以下的小童免費進場。其他門票種類如成人票價則維持42元、潮巨匠「玩具放暑假」閃卡珍藏門票及特快入場券，分別售價150元及300元。

主辦方亦表示，除旅客門票外，不設現售門票。實體一般門票將於本月15日於指定便利店預售，其他種類電子門票，則可經動漫電玩節官方應用程式等途徑購買。

今年場內活動Cos Paradise設於展覽廳3B及3C。參與活動的「Cosplayer」及攝影師均需預先登記及購買通行證，費用分別為20元及80元，而且每日限定3500及300個名額。主辦方解釋，過往有大量入場人士因活動而聚集，導致過度擠擁，甚至阻塞通道，冀新安排可助解決。

至於其他一般持票人士，進入該區域人數亦有限制，會方稱屆時將會實施網上登記免費門票及按時段進場安排，預計每小時釋出不少於2000個名額。

相關字詞﹕編輯推介 香港動漫電玩節 會展

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