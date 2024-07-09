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父涉八度強姦及非禮親生女　事主憂父母離婚故一直隱瞞 (16:21)

一名女子10至13歲期間先後8次遭生父性侵，其父被控亂倫、非禮及強姦等共10罪，今（9日）於高等法院續審。事主在屏風後供稱，曾被迫舔被告的下體，以及多次被迫性交，感到痛苦不適。事主哭訴稱被告作為家中經濟支柱，她擔心被告和母親離婚，所以無將性侵事件告訴任何人，直至成年後始揭發事件。

被告K.K.W（現60歲）否認一項企圖亂倫、一項亂倫、兩項強姦、3項向兒童作出嚴重猥褻行為及3項非禮罪。事主X供稱，被告當時任職點心師傅，兩父女早期關係不錯，自從X初中接受性教育，始知悉被告作出性侵和非禮行為，如同致命傷害，「不應該是父親對子女發生的行為」。

X供述其中5次事件，最早一次發生於2010年，就讀小四的X在寓所沙發休息時，被告直接將X揹入房間。X表示，被告半跪脫下內褲，用下體磨擦她的私處約10至15分鐘。另於X就讀小五時，被告曾進入其房間脫褲，用下體插入其陰道。X形容過程痛苦，猶如骨裂，她重覆叫「好痛」，被告說「一陣就唔痛㗎啦」。

X稱就讀小學時，被告在寓所沙發露出下體，以強硬態度要求X「食咗佢」。X感到困惑和骯髒，不想直接舔被告下體，遂前往廚房拿保鮮袋，隔著保鮮袋舔被告的下體。不久被告取走保鮮袋，要求X直接舔弄，並按下她的頭部。此外，X稱被告兩度打開其腳部，將下體插入其私處。

X表示，小時候沒有將上述事件告訴母親，以免被告和母親離婚，失去完整家庭。直至X踏入21歲，經深思熟慮後告知母親。X稱，母親和父親對質時非常憤怒，父親則有點驚慌。

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