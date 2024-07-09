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屠龍小隊案被告稱被捕時受水刑逼供　訛稱上山試槍 (16:19)

「屠龍小隊」和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今日（9日）在高院步入第49天審訊。被告李家田續自辯，提及他身處理大暴動現場時，「屠龍小隊」隊長黃振強在群組中著他快槍殺警員，李想推搪，便開玩笑說會槍殺解放軍，因他認為攻擊軍隊是不可能發生。辯方問李為何不在群組中明言拒絕，李回答「我唔想失去黃振強畀我嘅支援」才會婉轉拒絕。李另提，他被捕當日警員對他施用水刑，逼他供認一支手槍的下落。

被告李家田供稱，2019年12月7日晚上，黃振強著他前往灣仔克街某單位留宿，但李無意前往灣仔，遂往太子一酒吧消遣，後來李無法付款，便在「屠龍小隊」的Telegram群組求助，黃稱「瞓著喇，嚟未？」同時私訊李指已向他轉帳500元，李則回覆「擺低條鎖鑰喺門口先」，但實際上是推搪黃的藉口，因李離開酒吧後回新蒲崗的工作室睡覺。

翌日中午，李醒後從新聞得悉警方在上述單位內拘捕屠龍小隊成員，令李感到驚訝。李另提，同年11月他身處理大時，黃在群組向他稱「快啲啪隻狗先」，李想推搪事情，便開玩笑地說「啪隻老解」。辯方問及，為何李在群組中不直接拒絕，而是「包裝」說辭，李回答黃會請他吃飯及提供經濟援助，「我唔想失去黃振強畀我嘅支援」才會婉轉拒絕。

翌年6月11日早上，警方破門進入黃的住宅，警員將李的雙手反鎖身後，然後連人帶椅推入廁所內。警署警長馮保羅不斷掌摑李，逼問他一支手槍的下落，其間一名警員將毛巾放在李的臉上再澆水，李感受到遇溺一般的痛苦，「完全吸唔到氣，每一啖都好似吸水。」

李曾大叫「唔好」，亦表明沒有藏槍，但警員沒有停止水刑。馮揚言因為李是恐怖份子，故殺死李也沒有問題，並威嚇會禍及李的母親。李不欲連累母親受苦，故隨便回答馮「槍唔喺我度，喺鴻仔（吳智鴻）度。」及後李被帶返警署，李害怕再遭酷刑及避免連累母親，便應馮的要求，在會面錄影中訛稱他與隊員曾上山測試槍及炸彈，鴻仔將一支手槍暫時交給他保管。

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