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升中派位｜多校派教員向家長介紹稱可參觀　有老師主動接觸內地家長　教育局一度派人驅趕 (15:41)

升中統一派位結果今（9日）公布，上午11時許有多名教職員到教育局學位分配組辦公室外守候。據本報記者所見，現場所見約有24名教職員。有不願表明身分的老師強調，主動向內地家長介紹學校與收生不足無關，僅稱是「接自己學生」，帶領不理解該校或不滿排位結果的家長「tour（遊覧學校）」，否認有如「sales（推銷員）」。

被問到教育局不時派保安驅趕在場教職員，該老師稱「我都質疑，（這）純粹是個公眾地方」。他續說，「Band 1（全港排名較高學校）一定不用來，但始終有些學校（收生）不太穩定」，稱自己學校過去幾年亦面對收生人數不理想情況，今年則按「傳統」派教職員到場。

記者現場所見，教職員會待內地家長領派位證後，主動向家長詢問派位結果，並介紹自己學校。一間來自港島東區學校的自稱「校友」人士，向家長介紹指該校可讓學生寫簡體字，亦會聘請退休老師為有需要學生補習英語等。同場亦有教職員向家長介紹葵青區學校，稱有專車可接送家長參觀校園。綜合在場教員介紹及內地家長回覆，在場學校職員有來自觀塘、葵青、港島東、黃大仙及將軍澳等地方學校。

來自上海的邱女士今攜女兒領派位證表示，有人向她介紹觀塘一所學校，說「可參觀參觀學校，看喜不喜歡」，但沒有派宣傳。她說感奇怪，認為「一般好一點的學校不可能跟你直接這樣說吧」，稱較好的學校也要排隊面試，但他亦不排除考慮該校，稱香港教育較注重英文，較適合女兒發展。另一名來自福建的蔡女士稱，對於有教師宣傳不感奇怪，知道本地學生人數減少，而且不少學校也因收生不足「倒了」。

另外，本身是資助小學校長會副主席的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，該校的派位滿意率約89%，較全港滿意率略低，認為涉部分家長選校比以往更進取，以及高才通等人才計劃，令參與派位人數比預期多。她建議家長不要到太多學校叩門，稱要對本港的中學有信心，任何學校都會用心培育學生。

該校有學生獲派第一志願九龍華仁書院，其父親王先生接受訪問時雙眼皮通紅，稱替兒子感高興，一家會飲茶慶祝。他認為每年放榜競爭都大，稱自己放榜前「都驚」共準備3份叩門資料。被問到會否擔心高才通等人才計劃增加派位競爭時，他說「上面落嚟插得班嗰啲都好勁」，認為社會有競爭才有進步，但同時憂慮資源分薄，希望「佢哋第時都喺香港貢獻返」。

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