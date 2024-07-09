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粉嶺高球場覆核案　哥球會提程序公正稱助良好決策 (14:58)

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，反對的香港哥爾夫球會提出司法覆核環評報告，聆訊今（9日）在高院踏入第5日。代表哥球會的資深大律師余若海回應環保署長一方，強調公眾全面參與是程序公正的重要一環，亦有助更好的決策；余又指署方獲得補充資料後沒有回應，基本上是無視新資料。

司法覆核入稟方為哥球會，答辯方為環保署長，土拓署被列作有利害關係方。球會一方爭議土拓署曾提交補充的生態研究資料，環保署無再諮詢公眾便批准環評報告，署長一方則指《環評條例》為環評程序設下時間表，包括公眾查閱報告的期限，需嚴格遵從，避免項目延誤。

余若海今回應時表示，《環評條例》賦權公眾參與討論，並非如裝飾櫥窗(window-dressing)般的門面功夫，認為署長一方迴避論點。余續指，公眾參與為《條例》其中一個法定目的，應理解為全面的參與，所有資料應透明和便利公眾取得；署長的決定不是唯一指標，《條例》的上訴委員會可重新考慮證據並執行相關決定。

余不認同署方以環評程序時限緊湊為其中一個反對理據，形容是「非黑即白」的理解，土拓署提供的補充生態資料涉及水文影響的分析和瀕危物種，假設缺口因而被填補，分析便顯得更重要，更需公眾參與。

余又指，今次覆核與署長有否權力延長公眾查閱報告期限無關，補充資料連同哥球會的回應於去年5月3日提交，若以30天查閱報告期限計算，最後限期應為同年6月初，但署長於5月11日便有條件批准環評報告，其間並非沒有充分時間考慮，卻無就新資料回應，基本上是無視新資料。

相關字詞﹕編輯推介 香港哥爾夫球會 法庭 粉嶺高球場

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