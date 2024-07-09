明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

總督察涉醉酒鬧醫院　質疑作供警員記憶有誤 (13:19)

53歲休班女總督察葉文儀涉去年醉酒後大鬧中大醫院，她否認一項「醉酒時在公眾地方行為不檢」傳票控罪，案件今（9日）在沙田裁判法院續審。涉案警員供稱被告曾捉住高級警司的右後褲袋，但忘記拉扯方向，後在盤問下改口稱是「拉住少少向上」，維持3至5秒。辯方質疑警員「兩分鐘前都話唔記得」，而在目擊有人與同袍有身體接觸時他只是在一旁戒備，說法不合理。裁判官覃有方裁定表證成立，被告無自辯，案件押後至7月31日作結案陳辭。

案發時隸屬新界南衝鋒隊的警員朱少聰作供指，他去年10月22日淩晨約4 時接獲指示，到港鐵大學站處理一宗企圖自殺案，他到場後發現被告葉文儀。約於5時半，被告在警員的陪同下前往中大醫院7樓病房，朱憶述被告因「攞唔到高級警司陳少鳴電話（號碼）」而變得激動，雙手大力捉住其母左手，後被帶離病房。

其後，朱查問被告母親涉嫌被毆打的經過，其母緊張地捉住他的手稱「畀吓面我個女，唔好拉佢」，檢查時看到她的右上臂有5乘5厘米大的紅印。完成調查後，朱看到病房外的被告情緒激動、聞到她身上有酒味，後聽到陳指被告行為擾亂到病人，邀請被告到會合室去。前往會合室的途中，朱聽到有人大叫放手，回頭看到被告捉住陳的褲。

辯方代表大律師戴偉奧仔細詢問朱事發經過；朱指被告捉住陳右後褲袋拉扯，但不記得拉扯的方向。辯方質疑，被告身形矮小而陳身形魁梧，若被告真的有將陳的褲子扯向上，朱理應不會忘記如此不尋常的事。朱在辯方多番質詢下改稱被告當時是「拉住少少向上」，而他當時在旁戒備。辯方指出，朱在案發當晚寫下證人口供，但他從無提及聞到被告身上有酒味，及被告捉住褲子一事。朱指自己當時忘記了，強調事情有發生過。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞