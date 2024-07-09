總督察涉醉酒鬧醫院　質疑作供警員記憶有誤 (13:19)

案發時隸屬新界南衝鋒隊的警員朱少聰作供指，他去年10月22日淩晨約4 時接獲指示，到港鐵大學站處理一宗企圖自殺案，他到場後發現被告葉文儀。約於5時半，被告在警員的陪同下前往中大醫院7樓病房，朱憶述被告因「攞唔到高級警司陳少鳴電話（號碼）」而變得激動，雙手大力捉住其母左手，後被帶離病房。

其後，朱查問被告母親涉嫌被毆打的經過，其母緊張地捉住他的手稱「畀吓面我個女，唔好拉佢」，檢查時看到她的右上臂有5乘5厘米大的紅印。完成調查後，朱看到病房外的被告情緒激動、聞到她身上有酒味，後聽到陳指被告行為擾亂到病人，邀請被告到會合室去。前往會合室的途中，朱聽到有人大叫放手，回頭看到被告捉住陳的褲。

辯方代表大律師戴偉奧仔細詢問朱事發經過；朱指被告捉住陳右後褲袋拉扯，但不記得拉扯的方向。辯方質疑，被告身形矮小而陳身形魁梧，若被告真的有將陳的褲子扯向上，朱理應不會忘記如此不尋常的事。朱在辯方多番質詢下改稱被告當時是「拉住少少向上」，而他當時在旁戒備。辯方指出，朱在案發當晚寫下證人口供，但他從無提及聞到被告身上有酒味，及被告捉住褲子一事。朱指自己當時忘記了，強調事情有發生過。