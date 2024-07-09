方力申斥泳總拒面對參賽風波　何敬康稱泳總忙備戰奧運所致　「有啲陰差陽錯」 (13:25)

中國香港游泳總會於上周五發表聲明解釋指礙於資源有限，「競賽屬會」未能參加錦標賽。方力申今日（9日）在商台《在晴朗的一天出發》質疑泳總「資源有限」的說法，認為近年有何詩蓓等香港泳手取得佳績後，資源應較以往多，而且不少泳池亦已翻新，分配泳線應不成問題，倘「觀察屬會」認為地位受「競賽屬會」威脅，前者亦可「撬走」後者的教練或泳手，達至百花齊放，培育更多運動員。他批評，即使不懂體育的市民也明白道理，但泳手達標卻不能參賽，屬不合邏輯。

泳總聲明提及「歡迎及鼓勵各屬會積極參與會務，以正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。」方力申指聲明最後兩句將他描述成「搞事分子」令他感到憤怒，憶述去年5月已曾致電泳總，對方稱可以報名參賽，今年1月亦如是，後來才知不能參賽，於是去信泳總，亦曾私下透過whatsapp聯絡及約見泳總會長王敏超，惟王一直已讀不回，而泳總則回覆稱將會有專表小組探討相關意見。方說，該名泳手是泳會旗下首名達標的選手。

協助跟進事件的新民黨立法會議員何敬康指，近日有聯絡王敏超，於昨日與他開電話會議，得悉他並非拒絕正面溝通，而是近期泳總的比賽較多和正在準備奧運，導致「有啲陰差陽錯」，未有時間溝通，又形容王抱開放態度，答應短期內召開會議。

何敬康希望泳總先回應該泳手可否參與11月的錦標賽，再探討可否改變制度，因為今年起推廣運動普及和精英化，舊制度未必再適用，亦不能讓泳手在制度下喪失參賽機會。他透露，一直與港協暨奧委會副會長霍啟剛溝通，霍認同舊制度現時需改變。