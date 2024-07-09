明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何永賢指公屋租金仍較私人市場「低一大截」　指寬免措施屬可負擔下「少少甜」 (11:25)

房屋局建議今年10月起公屋加租10%，逾六成租戶每月多付250元或以下，在新租金實施首3個月，除富戶外，租戶毋須繳付額外租金。被問到是次加租是否與政府財政無關，房屋局長何永賢今日（9日）在商台《在晴朗的一天出發》強調，按機制處理公屋加租，並委託統計處收集數據，至於寬免措施幅度則已平衡各種因素，包括財政上能否負擔，「如果我都係好嚴重嘅財政問題嘅時候，就真係免無可免」。

何永賢表示，租金相關機制自2017年推出以來都有效，公屋租金佔入息比例由9.97%跌至9.7%，並維持在合理水平，相信平均加租約230元屬大多租戶可負擔水平。至於為何實際上延至明年才實施新租金水平，她解釋當局兼顧不同方面，在做好財政管理同時，亦希望在可負擔情况下「用少少甜」，讓市民感到獲得政府關心。

何永賢同日在港台《千禧年代》表示，首3個月豁免加租涉款約5.7億元，希望「齊齊整整」，新租金延至明年才開始實施。她指，公屋租金已較私人市場「低了一大截」，希望既可照顧有需要人士，亦保持當局財政穩健，讓公屋持續、健康發展。

何永賢重申每次檢討委託統計處抽查約2.4萬公屋戶的相關數據，比較2021和2023年收入指數，得出加租10.73%，因觸及機制上限，故加租10%，而政府已幫助有需要人士，包括逾10萬綜緩戶由政府代繳租金，亦有約2.2萬公屋戶受惠於「租金援助計劃」，可免去部分租金，當中約76%都屬長者。

相關字詞﹕編輯推介 何永賢 公屋

上 / 下一篇新聞