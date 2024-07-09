何永賢指公屋租金仍較私人市場「低一大截」　指寬免措施屬可負擔下「少少甜」 (11:25)

何永賢表示，租金相關機制自2017年推出以來都有效，公屋租金佔入息比例由9.97%跌至9.7%，並維持在合理水平，相信平均加租約230元屬大多租戶可負擔水平。至於為何實際上延至明年才實施新租金水平，她解釋當局兼顧不同方面，在做好財政管理同時，亦希望在可負擔情况下「用少少甜」，讓市民感到獲得政府關心。

何永賢同日在港台《千禧年代》表示，首3個月豁免加租涉款約5.7億元，希望「齊齊整整」，新租金延至明年才開始實施。她指，公屋租金已較私人市場「低了一大截」，希望既可照顧有需要人士，亦保持當局財政穩健，讓公屋持續、健康發展。

何永賢重申每次檢討委託統計處抽查約2.4萬公屋戶的相關數據，比較2021和2023年收入指數，得出加租10.73%，因觸及機制上限，故加租10%，而政府已幫助有需要人士，包括逾10萬綜緩戶由政府代繳租金，亦有約2.2萬公屋戶受惠於「租金援助計劃」，可免去部分租金，當中約76%都屬長者。