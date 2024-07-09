李家超：將有一對5至8歲大熊貓來港　期望大熊貓在港開枝散葉 (10:56)

李家超指雄性大熊貓體重約120公斤，形容牠動作敏捷、非常有動力，而且被評「聰明好動」；雌性大熊貓體重約100公斤，「溫文爾雅」、「溫柔可愛，被評為性情溫馴」。他指一對大熊貓現在已經在都江堰熊貓基地作適應準備，稍後會隔離30天，來港後再隔離30天，並需再適應環境，然後才可與公眾會面。他又指，漁護署會和內地相關單位保持緊密對接，確保動物檢疫工作順利，海洋公園稍後亦會和中國熊貓保護研究中心簽訂合作協議書，以敲定細節，協議將在審批後落實。

李家超亦提及今次四川之行到訪的四川香港馬會奧林匹克運動學校及中國大熊貓保護研究中心均屬2008年四川地震後，特區政府捐款支持的援建項目。他稱四川之行獲三項成果，包括選定送贈香港的一對大熊貓，感謝國家林草局充分考慮香港的希望和想法；海洋公園和中國熊貓保護研究中心亦正全力草擬合作協議書；海洋公園和國家林草局及中國熊貓保護研究中心已就大熊貓到港前後的協作，成立對接溝通渠道。

文體旅局長楊潤雄就表示，海洋公園將為一對大熊貓來港而預備，包括派遣護理人員到四川接受訓練，並了解即將來港的大熊貓習性，以便日後照顧，同時要確保大熊貓適應檢疫及運送安排；園方亦會改善現時兩個大熊貓設施，例如加添植物或攀爬架等，亦考慮增加攝影器材，希望日後可實時分享大熊貓活動情況；護理團隊會在大熊貓出發到香港之前，將在廣東省或者在海洋公園種植的竹運往四川，讓一對大熊貓預先習慣；海洋公園亦會支援大熊貓身體檢查等程序，以及和本港漁護署合作，確保順利完成在香港的檢疫工作。