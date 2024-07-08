多間大學有意開辦醫學課程 醫衛局：對有助培育醫科生和增加醫護倡議持開放態度 (21:47)

醫衛局稱，政府會按本地大專院校開設課程的一貫機制，考慮任何院校開辦醫學課程的建議，而該局在審視醫學課程建議時，會考慮醫療系統發展需要、本地醫療人力推算、教學和培訓人手供求、相關教學及培訓設施包括教學醫院等因素，亦會與相關政策局就大專院校發展、所需財政資源、校園土地供應等配套進行商討，方作進一步考慮。

該局續稱，開辦醫科課程及提供培訓設施涉及龐大的公帑投入，課程亦需要經醫委會評審並獲得認可，畢業生方有資格註冊成為本地醫生。

醫衛局稱，自科大去年表示有意開辦醫科課程後，該局與科大一直保持溝通，到目前為止局方收到科大方面數頁的初步構思及介紹初步構思的投影片。該局從科大方面得悉有關計劃尚在構思階段，詳細方案仍在制訂當中，現時科大仍未向政府正式提交有關計劃的詳細方案，現階段評論計劃屬言之尚早。