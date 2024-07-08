勞工界不滿擴大輸入院舍外勞 批政府沒與工會溝通 (20:20)

行會成員、工聯會吳秋北表示，工會對於特別計劃表示不滿，認為政府當局完全沒有與工會溝通，連同早前批出的7000個配額，整體輸入配額上限將增至1.5萬個，「是不是代表局方已經徹底投降，完全不需要考慮本地，因為這1.5萬個（配額）剛好代替了本地所有（護理員）崗位」，促請當局以勞資官三方形式，加強商議和討論如何監管護理員。勞聯周小松則關注，本地護理員數目近年維持穩定，政府如何推算未來三年將有5000名護理員流失。

孫玉菡回應時強調，特別計劃仍以本地就業優先為前提，但考慮到本地護理員年紀趨升，而吸收新血的速度明顯跟不上，「如果我們不做這個準備，到時候真的不夠人去幫手做」。但他補充，8000個新配額是根據未來三年護理員流失狀况而提出的建議，若本地護理員充足，未必需用盡配額。

他又指，勞工處於今年9月將會進行大型招聘會，只要有本地人願意做護理員，都可優先就業獲聘用；當局亦會每半年向勞顧會定期報告。