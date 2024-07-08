認串謀詐騙多名日本人投資逾四億日圓　自僱財務顧問獲准保釋候訊 (18:00)

案情透露，案發時被告羅文輝（50歲）是一名自僱財務顧問，同案被告胡文浩（36歲）及陳德政（37歲）均為渣打銀行客戶經理，分別任職中小企業理財部及優先私人理財部，胡、陳兩人早前承認共四項串謀詐騙罪名，案件押後8月22日判刑。

2015年1月至2016年9月，羅文輝串謀胡、陳及三名外籍人士，藉簽發八份虛假的公司退款承兌票據，訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，並會向相關投資者支付款項。其中四份公司退款承兌票據涉及承兌款項共720萬美元（逾5,600萬港元），而該等虛假陳述致使多名日本投資者受騙，向ADF及多間涉案公司投資逾四億日圓（約2,840萬港元）。另外，涉案人士透過其餘四份公司退款承兌票據，向某公司訛稱就各承兌票據，渣打銀行擔保ADF承兌5,000萬美元（約3.9億港元）。

胡文浩及陳德政早前承認涉及上述詐騙，並簽發虛假資金證明書，訛稱涉案贊比亞籍男子的公司持有15億美元資金(約116億港元)可用於非洲的投資項目，以及涉案泰國籍男子在渣打銀行的戶口持有33億歐元價值資產(約255億港元)；惟廉署調查發現，渣打銀行從未代表該泰國籍男子持有所聲稱的資產，而該贊比亞籍男子的公司亦從未持有任何渣打銀行戶口。