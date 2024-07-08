港大醫學院發現脂肪肝可致乳腺癌惡化 (17:10)

乳腺癌被視為一種系統性疾病，病因和病理機制與多個器官和組織都有潛在聯繫，臨牀研究已發現脂肪肝是獨立的乳腺癌危險因素，會增加患乳腺癌風險。脂肪肝患者同時患有乳腺癌的機率約為正常人的1.4倍，且會影響乳腺癌惡性程度。目前脂肪肝對乳腺癌的影響和潛在機制仍不清楚，而由於乳腺癌患者常伴有其他代謝類疾病，亦導致肝臟對乳腺癌的影響被低估。

FGF21為一種肝臟因子（hepatokine），是由肝臟分泌的蛋白質，已有研究發現脂肪肝等肝臟疾病會出現FGF21分泌異常，且可誘發肝癌、甲狀腺癌和肺癌等多種癌症，但對乳腺癌的具體作用則未見提及。

港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍博士領導的科研團隊率先從患有脂肪肝的小鼠肝臟篩選出過量表達並分泌的肝臟因子FGF21。促癌活性研究結果證實，過量補充外源性FGF21將顯著加速小鼠乳腺腫瘤生長，而敲除FGF21基因則有助顯著減弱脂肪肝誘發乳腺腫瘤生長。細胞模型亦證實脂肪肝的肝細胞能夠加速乳腺癌細胞生長，但敲除FGF21基因的肝細胞卻可明顯減弱乳腺癌細胞的生長。機制研究進一步證實FGF21可調控乳腺癌細胞死亡相關的信號通路，進而促進乳腺腫瘤生長。

研究人員從臨牀樣本發現，乳腺癌原位癌患者的腫瘤樣本與正常乳腺組織相比，FGF21的表達量升高，與患者復發率及死亡率相關。同時脂肪肝的肝臟由於過量分泌FGF21，會加速乳腺癌腫瘤生長、增強癌細胞抵抗死亡的能力，並降低化療藥物艾黴素治療效果。

臨牀研究指出患脂肪肝的女性患乳腺癌的概率顯著升高，揭示「肝乳軸」的存在，和女性肝臟健康對乳腺癌預防具重要意義。陳建萍指中醫有「乳病從肝」理論，即強調肝臟養護對維護女性乳房健康的重要，對治療乳腺癌有積極作用，今次研究從動物和細胞層面解釋了「肝乳軸」的科學性，為臨牀應用「乳病從肝」理論提供現代研究證據。