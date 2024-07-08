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政府提大欖隧道3個收費方案　料今年第四季交條例草案 (16:03)

政府明年5月收回大欖隧道專營權後重新釐定收費，運輸及物流局今日（8日）向立法會提交文件，局方提出3個方案予立法會討論，第一個為「45元方案」，私家車、的士及商用車全日劃一收45元；第二個為「35元方案」，私家車、的士及商用車收費下調至35元；第三個為「分時段收費」，私家車繁忙時段45元、一般時段35元、非繁忙時段20元，的士及商用車分別全日劃一收30元及45元。政府預計在立法會聽取意見後，今年第四季提交收費方案相關條例草案予立法會審議。

局方於文件指，「45元方案」旨在回應社會期望下調隧道費，同時可達較理想交通管理效果，預期可盡用大欖隧道容車量的同時維持交通暢順，並舒緩屯門公路及吐露港公路交通；「35元方案」則預期大欖隧道繁忙時段車流量會超出容車量5%或以上，隧道口會出現約700米長車龍，不但對疏導屯門公路及吐露港公路作用不明顯，亦有機會令大欖隧道與汀九橋之間的一段青朗公路出現長約1公里車龍，形容是「得不償失」，局方認為「不應採納次水平或以下收費」。

至於「分時段收費」，局方同稱為回應社會期望盡量下調隧道費，預期整體交通情况與方案一相若，但整體隧道費收入會減少。局方又特別提到，大欖隧道及其替代路線，收費水平和交通情况與三條過海隧道有別，即時在欖隧實施分時段收費，調控交通效果未必如過海隧道般明顯。

現時大欖隧道私家車及的士收費58元，商用車按不同車種收64至213元。

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