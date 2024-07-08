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公屋擬加租10%　上調金額介乎49元至572元　何永賢指已平衡各種考慮 (16:37)

政府就今年公屋租金檢討向立法會房屋事務委員會提交文件，稱按「公屋住戶入息抽樣統計調查」數據所編製的第二期間、即2023年的收入指數，比2021年的收入指數高出10.73%，因應「封頂」安排，建議租金調整幅度為增加10%，於今年10月1日效。當局亦指，考慮到目前社會經濟狀况、租金增幅、對公屋租戶的影響以及房委會的財政狀况，建議提供3個月特別寬免措施。房屋局長何永賢指，已有一套系統幫助有需要人士，包括綜緩戶毋須交租、約2.2萬公屋戶受惠於租金援助計劃，指是次公屋加租按機制處理，並已平衡各種考慮，相信其他租戶能負擔新租金。

根據文件，公屋租戶每月租金上調的金額介乎49元至572元，其中22%的公屋住戶每月租金金額增201至250元、21%住戶租金增151至200元；租金加351至572元的租戶則佔所有公屋住戶的12%。委員會將於7月15日會議上討論租金加幅，房委會資助房屋小組委員會將於7月19日的會議上考慮有關結果。文件亦指出，公屋租金上調10%後，房委會的租住房屋運作帳目在2024/25年度仍會有約1600萬元赤字；2025/26年度則預計有1.85億元運作盈餘。

房屋局長何永賢表示，衡量本港經濟狀况後，當局會一次性寬免調整後首三個月租金加幅金額，富戶則不獲寬免。她重申，已有一套系統幫助有需要人士，包括逾10萬綜緩戶租金由政府負責，當局亦向約2.2萬公屋戶提供租金援助計劃，讓暫時有經濟困難人士可申請租金寛免，又稱是次加租按機制處理，並已平衡各種考慮，相信其他租戶能負擔得到新租金。

被問到為何不免租一個月，何永賢解釋，若免租一個月則等於約21億元，計及全港共81萬公屋戶，合計數字相當大，而現時3個月的部份免去則約5.7億元，實數也不少。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 公屋 租金

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