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中大新生獎學金加碼　部分改整筆發放 (14:38)

中學文憑試（DSE）下周三（17日）放榜，中大2024至2025年度學年起，加碼「新生入學獎學金」，個別獎學金由以往逐年發放，改為整筆發放；考獲一科至七科5**或以上金額亦全部增加；每年全免學費亦涵蓋至四科5**考生，獎學金總額升至約3590萬元，較去年增約87%。中大入學及學生資助處長王家徹表示，新冠疫情後本港經濟面對很大挑戰，冀加強獎學金回應社會需要，為有經濟需要學生提供一筆過財政支援，讓學生及其家庭靈活規劃。

2024至2025年度學年起，考獲五科5**或以上成績，獎學金改為整筆發放，其中考獲七科或以上5**的狀元，他們可獲發整筆41萬元學習津貼和交流獎學金，以及按年續領學費豁免資助，金額較去年增近45%。另外，考獲一科至七科5** 或以上金額亦全部增加，當中考獲一科5**考生，獎學金加碼6成至8000元。

王家徹：近3年無發現以假學歷入讀學士課程個案

針對大學「假學歷」風波，王家徹表示，中大近三年未有發現有人以假學歷入讀學士課程，但稱每年有約「個位數字」，涉學生無法交出海外留學簽證等可疑情况，而拒絕發出取錄信的個案。他指，倘見報稱就讀學校由補習社或牟利機構營辦，以及辦學歷史短，會視作「警號」，要求學生提供進一步資料作核查。

王家徹續說，去年8月曾暏中介偽造學歷的受害個案，當時有學生手持一份懷疑由中介偽造的取錄信入學，該學生向王表示自己曾參與入學面試，該錄取通知書上甚至有王的簽署。王家徹形容個案「聳人聽聞」，重申中大並無與中介公司合作，亦沒有特別渠道可保送任何人入中大。他指，大學絕不能因院校間的競爭，以及追趕目標錄取人數KPI，「要快、要跑數」而在收生把關上妥協；他亦指廉署近期主動聯繫大學，就入學程序等給予意見。

至於隨學生人口下跌，被問會否影響教資會對大學撥款時，王家徹說中大已提交未來三年邊學術規劃周期（planning exercise），料本月獲教資會回覆。他稱不擔憂教資會會隨學生人數變化，而減少對大學投放資源。

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