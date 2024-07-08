初選案求情︳辯方稱譚得志無份組織初選計劃　施德來屬「積極參與者」 (14:42)

辯方大律師梁寶琳指，譚得志先後在港大和中大取得學位，他擔任電台主持約20年；譚無份發起計劃，他只是知悉計劃並報名參選，未有退出，梁提到譚得志於疫情期間除了呼籲市民投票給他，亦派發口罩。對於梁要求法庭參考《〈中華人民共和國刑法〉釋義及實用指南》，法官陳仲衡問及譚得志主動參選會否屬於「積極參與者」？梁稱不應列為積極參與。

在法官李運騰關注下，梁確認譚得志早前就發表煽動文字等11罪成被判囚40個月，雖然本案罪行嚴重，但譚就相關案件已經服刑，他認罪已有悔意，望法庭考慮他總刑期減刑至少20個月。梁又說，譚得志被捕後退出人民力量，不會重返政界。梁續指，信奉基督教的譚得志正在閱讀奧古斯丁著作《懺悔錄》，陳官稱他曾嘗試讀完全書，李官自言他只看完首章。

代表施德來的大律師黃廷光求情指，施德來完成學士後成為社工，2016年當上民協主席及黃大仙區議員，而且被委任為淫審委員小組成員9年。黃指，因應上周通過修例限制違反國安者任職社工，施德來計劃修讀都會大學的心理課程裝備自己，施過往服務社會及有真誠悔意，冀法庭顧及他良好品格和錯誤相信計劃合法判刑。

九龍西參選人包括毛孟靜、黃碧雲等將於後天（10日）展開求情，預料3天。