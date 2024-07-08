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初選案求情｜胡志偉稱無倡「攬炒」和無差別否決　張炳良、邱誠武羅致光撰求情信 (13:16)

「35+」初選案45人罪成，參加九龍東初選的被告今續（8日）求情。辯方求情指，民主黨前主席胡志偉沒有提倡「攬炒」和無差別否決財案，若歸入顛覆國家政權罪的「積極參加者」級別，應判較低刑期。辯方呈上前高官張炳良、邱誠武和羅致光的求情信指，胡志偉是溫和理性的政治人物，備受各界尊重。

胡志偉今穿白色裇衫到庭，精神不俗。辯方大律師郭子丰求情指，無證據顯示胡志偉組織初選，胡僅支持和參加初選，他對「攬炒」和無差別否決財案有保留，最多納入判囚3至10年的「積極參加者」。郭指，胡從政30多年，不但致力為市民爭取福祉，亦想尋求「雙贏」局面，不信奉「攬炒」。

郭子丰透露，前運房局長張炳良、副局長邱誠武，以及勞福局前局長羅致光均為胡志偉寫求情信，他們一致形容胡溫和理性，就算不認同港府政策，仍是務實的人。郭提到，胡對社區的付出屢獲認可，例如2006年獲香港政府頒發榮譽勳章，亦曾獲委任加入中央政策組，是港府眼中可靠、負責任的人；法庭會知道他並非故意危害國安的激進人物，早期亦不支持否決權。

郭子丰引述胡志偉親撰求情信指，民主黨成員不會激進行事，因為根據黨綱，就算該黨的立法會議員決定否決財案，黨員可以召開會員大會推翻決定；涉案謀劃本身已難以實現，黨綱是另一個難關，令謀劃不會付諸實行。郭又指，胡競選時沒有直接承諾「攬炒」和無差別否決，從無欺騙選民，僅說運用基本法權力達到「五大訴求」。

郭子丰提到，胡志偉有七一遊行和六四集結案底，考慮案發時間相近，希望與初選案部分刑期同期執行。法官陳慶偉質疑，胡擁有良好品格已是上一宗案件的求情因素。郭承認其他法官已為胡減刑，法庭量刑沒有「雙重折扣」。法官陳仲衡則表示，張炳良在另一宗案件已為胡寫求情信，郭回答和今次信件的內容不同。

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