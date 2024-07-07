兩視障人士稱乘快運被「趕落機」　快運：不同意指控　決定基於安全考慮 (13:53)

兩名事主為27歲的李俊彥和34歲的徐文俊，於今年5月22日原先乘搭下午3時前往東京的UO652航班。二人稱由辦理登機手續至禁區閘口登機，快運的地勤人員一直知悉二人為視障人士，主動提議帶領前往登機閘口，登機後機組人員亦主動將他們調至航機較前位置，並解釋逃生程序，兩人都表明能應付突發情況。

事主稱當航機準備起飛前，機組人員表示，機長以二人達不到安全標準為由要求下機，李俊彥更指被捉著手部帶走。協進會接獲事主求助，隨即聯絡民航處協調，最終快運安排當晚起飛的另一班航機，二人順利搭乘。事主回程同樣搭乘快運航機，沒有被拒登機。

協進會表示香港快運事發當日至7月初，曾五度就事件向兩人解釋，包括口頭及書面，但答覆不一致。協進會指事發後兩人要求快運提供書面解釋用作旅遊保索償，獲發證明顯示被拒登機原因是航班超額訂購，快運在同月29日就旅途不便致歉。協進會稱快運得悉其將召開記者會，就首次回信承諾會做出相應賠償。

快運：按標準安全程序評估乘客情況 已檢討並改進工作流程

香港快運回覆查詢指，地勤及機組人員均按標準安全程序評估兩名乘客情況，由於雙方有不同判斷，謹慎起見將個案上報以作進一步評估，評估需時，兩名乘客未能搭乘原定航班出發，進一步評估後，確認兩名乘客可在沒有同行者的情況下安全乘搭航機，地勤隨即安排同日航班。快運為引致兩位乘客造成的延誤和不便表示誠摯歉意，並會作出相應補償，又指已就事件作出檢討並改進工作流程，避免同類事件再發生。

香港快運航空商務總監王基傑亦澄清，當日有關航班售出約七成機位，有關「超賣」的說法不符事實，並指沒有建議兩名乘客自費轉乘其他航空公司，而是積極協助他們改搭同日香港快運其他航班。他指，對引起任何誤解深表歉意，他亦不同意「趕落機」的指控，指當日機組人員是基於安全考慮作出決定，並由當值人員陪同兩名乘客離開機艙。