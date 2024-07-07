中藥檢測中心永久大樓明年底分階段投入服務 (13:15)

政府近年推動中醫藥發展。位於將軍澳的政府中藥檢測中心永久大樓預料於明年底分階段投入服務。衛生署助理署長（中醫藥）方浩澄認為，永久大樓能更集中和有效運用中藥檢測資源，並支持中藥鑑別和檢測方法的高端研究。
大樓設施包括專項實驗室、藥用植物園、國際合作及培訓中心，以及中藥標本實驗室等。中藥標本實驗室將位於大樓地下及1樓，內有立體顯微鏡、標本自動數碼化設備等儀器，有助各種標本製作、保養、數碼化等工序；同時設有中藥前處理設備、內服及外用中藥生產設備，以製作中藥飲片及中成藥標本，為業界和中藥科研提供參考和支援。
此外，數碼中藥標本館網站於今年3月26日起啟用，並以政府中藥檢測中心的中藥標本館為基礎建立，當中「虛擬標本館」功能利用虛擬實境技術（VR），製作標本館的網上導賞。
衛生署科學主任（醫務）王盛洲表示，為細緻展現各種藥材的特徵，數碼中藥標本館全球首次利用先進的攝影測量法，以相機多角度拍攝，重建物體空間位置和三維形狀，構成反映藥材真實立體結構、大小和顏色的三維圖像，全面保留藥材的真實度；除三維圖像，數碼中藥標本館也提供植物標本、藥材和飲片標本的高解像度照片，以及顯微切片、脫氧核糖核酸等資料。
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