中藥檢測中心永久大樓明年底分階段投入服務 (13:15)

大樓設施包括專項實驗室、藥用植物園、國際合作及培訓中心，以及中藥標本實驗室等。中藥標本實驗室將位於大樓地下及1樓，內有立體顯微鏡、標本自動數碼化設備等儀器，有助各種標本製作、保養、數碼化等工序；同時設有中藥前處理設備、內服及外用中藥生產設備，以製作中藥飲片及中成藥標本，為業界和中藥科研提供參考和支援。

此外，數碼中藥標本館網站於今年3月26日起啟用，並以政府中藥檢測中心的中藥標本館為基礎建立，當中「虛擬標本館」功能利用虛擬實境技術（VR），製作標本館的網上導賞。

衛生署科學主任（醫務）王盛洲表示，為細緻展現各種藥材的特徵，數碼中藥標本館全球首次利用先進的攝影測量法，以相機多角度拍攝，重建物體空間位置和三維形狀，構成反映藥材真實立體結構、大小和顏色的三維圖像，全面保留藥材的真實度；除三維圖像，數碼中藥標本館也提供植物標本、藥材和飲片標本的高解像度照片，以及顯微切片、脫氧核糖核酸等資料。