國安處簡啟恩：國安風險轉地下化　研究利用閉路電協助搜集情報 (13:09)

簡啟恩說，《港區國安法》及《維護國家安全條例》實施後，大型的街頭暴亂消聲匿跡，但不代表無國安風險，指有人持續軟對抗。他說，大規模示威黑暴轉為地下化，以「打擦邊球」形式，利用日常生活多方面作滲透，例如網絡、藝術、書本、電影等，令相關資訊潛移默化地「入腦」，適當時機便會煽動他人犯法。簡啟恩舉例指，羊村繪本、黃色市集販賣煽動物品、打擊器官捐贈均是軟對抗的例子。

簡啟恩續說，美西方會透過法庭審訊、撰寫報告等方法干預香港事務，以香港作為窗口去圍堵中國及壓制中國發展。他亦指出，部分人士思想極端化，或會作出極端恐怖主義行為，例如七一刺警案等，構成國安威脅。他表示，《基本法》保障市民遊行示威的權利，若市民單純不滿政府政策而發表意見，不會犯罪；但如果警方調查時發現有關人士目的是要推翻政府，就會違法。

簡啟恩：警方與遊行示威主辦方溝通屬天經地義

對於《港區國安法》及《維護國家安全條例》下，有以往遊行示威「常客」曾表示遭國安人員問話及約見，簡啟恩說，警方在遊行示威前與主辦方溝通是為了方便部署，部分人將「國安搵上門」妖魔化，可能別有用心，想將自己塑造成受害人、被打壓，以令更多人參與遊行示威。他指，即使在2019年以前，警方亦會與遊行示威主辧方溝通，去了解他們的目的及行動，形容「絕對係天經地義，合情、合法、合理」，又說若知道有人有機會干犯國安法，警方無理由坐視不理，認為問話、警誡及要求配合亦是天經地義，「佢哋唔出嚟遊行示威，絕對唔關我哋事，佢哋自己都要評估下佢哋有冇風險。」

簡啟恩亦透露，自「國安處舉報熱線」設立至今年6月，共接獲逾75萬宗舉報，當中約一至兩成可跟進，部分內容重覆；無實際數字統計《基本法》23條立法後舉報是否有增多，形容每月舉報數字平穩。他又說，警方不斷完善情報工作，無停止過就間諜活動的搜證，相信23條立法後，有關人士活動會更隱閉。《維護國家安全條例》准許警方在法庭批准下延長羈留期限及限制諮詢律師，簡啟恩表示，暫時無用過相關手段。

被捕人旅遊證件被長期扣留 簡啟恩：完成調查會歸還

簡啟恩又說，涉及國安的案件相當複雜，警方要長時間繼續努力處理，「有啲未拉未鎖、有啲組織未取締，都係若然未報，時辰未到」。至於部分涉及已審結國安案件的被捕人士，至今未被正式起訴，其旅遊證件仍被扣留，被問到會否造成不公，簡啟恩稱，案件處於上訴階段，即未完成法律程序，又說長時間扣留旅遊證件是由於警方仍在調查，強調調查完成便會歸還，「絕對唔會話無止境咁扣住（旅遊證件）」，提到以往警方曾「心軟」歸還證件，令涉案人士逃離香港。

對於棄保離港的前香港眾志成員周庭，曾表示被國安處人員帶到深圳，簡啟恩回應說，有關說法是一面之詞，強調警方接觸被捕者、保釋人士，目的都只是不想他們進行危害國安的事。他又稱當局會向警務人員提供培訓並到內地考察，相信可培養「大局觀」，加強對國家的概念及認同感，「如果佢（被捕者、保釋者）有需要嘅時候，或者佢問我哋嘅時候，我哋都會咁建議佢，你不妨返去（內地）睇吓」。