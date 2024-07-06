海洋公園保育嘉年華表揚學校環保貢獻 有學生冀中央贈兩大熊貓名為「黑黑」及「白白」 (17:16)

翠林邨浸信會幼稚園幼兒園校長陳幗寶表示，以往通過書本傳遞知識等傳統教學模式容易令學生忘記內容；認同「讀萬卷書不如行萬里路」，學生應透過實地考察的活動，讓他們親身感受及接觸事物、發掘知識，印象才會深刻。陳又表示，慶幸學校的收生未曾減少，認為有賴於學校「走出課室」及雙語教學的教學模式。該幼稚園學生謝同學和曾同學亦表示，透過考察活動，能夠讓他們認識雀鳥的名稱及廢物再造等知識。

對於中央近日宣布送贈兩隻大熊貓給香港，於嘉年華擺放攤位的英華小學戴同學對再有熊貓到港感到興奮，他表示倘有機會為熊貓命名，冀以其身體特徵命名為「黑黑」及「白白」。

海洋公園保育聯盟上年成立，為中小學及幼稚園透過舉辦活動，向學生傳遞生態保育的訊息。教育局局長蔡若蓮出席頒獎禮時表示，教育局致力將環保教育及可持續發展教育等概念融入學校課程，並鼓勵學校透過課堂內外的活動，培養學生保護生態環境的意識。