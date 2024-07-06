Emily Online｜入境處將軍澳總部設澳門自助過關服務登記站 (15:32)

入境處喺社交平台Instagram上載短片，片中嘅主持人去到入境處新總部，實測位於1樓嘅澳門自助過關服務登記站，只需要掃瞄身分證，選擇同意登記，再按指示登記指紋，話1分鐘都唔洗就完成登記。如有需要，在場亦有處方職員協助。

入境處話，持有香港永久性居民身分證者，或其身份證附有「＊」、「＊＊＊」或「R」標記嘅合資格本港居民，就可憑身份證使用澳門自助過關系統服務；而持本港簽證身份書嘅本港非永久性居民，亦可憑其簽證身份書使用相關服務。

除將軍澳總部外，合資格者亦可喺港珠澳大橋香港口岸、港澳客輪碼頭、中國客運碼頭、啟德郵輪碼頭、各人事登記辦事處，及澳門北安出入境事務大樓和各主要口岸辦理手續。11至17歲嘅合資格本港居民，則須喺其家長或監護人陪同下，連同出生證明書正本、及家長或監護人嘅身份證，前往澳門邊境站登記。