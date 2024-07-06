IB放榜男拔誕4狀元　部分留港讀醫法商科 (14:20)

選擇赴英國劍橋大學攻讀歷史及政治的邵宇軒指，近年國際間出現很多亂象，盼可參考歷史並利用自身知識，解決眼前迫切問題。他指有意在國際組織工作，亦不排除留港工作，「喺香港服務翻社會，絕對有佢嘅意義」，舉例從事傳媒或政府工作等。他稱中四起，在學生雜誌撰寫時事評論；中學期間亦研究政府及政治團體等力量。他指2021年美國國會宗教事件中，看到團體政治「最差一面」，啟發他欲設法讓團體不再僅以自身利益，鼓動非理性想法，而是凡事以基層利益為先；他說「無論咩時刻，都唔會喺呢方面有啲咩退縮」。

對於《港區國安法》後香港眾多組織團體解散，被問到本港組織團體有否足夠力量發聲時，邵宇軒稱自己仍需研究，但認為發聲「細規模得，大規模都得」，個人身份發表意見的途徑仍有很多，舉例可私下與朋友討論國際議題。

另一狀元黃元熙擬升讀港大與倫敦大學合辦的法律雙學位課程，冀改善法律制度；他說英美有很多法例有關解決人工智能（AI）等新科技問題，相反香港較少類似案例。被問到23條立法，對本港法治前景的看法，他相信前景仍然明朗，制度公平且講求證據，亦認同「有一定規條才能成方圓」，法律仍有其存在價值。

拔萃男書院負責國際文憑統籌的教師胡家麟，對學生在IB的成績表現感驕傲，亦指23條立法對IB課程影響不大。至於今屆IB出現「跨時區作弊」事件，他竟說考試分不同時區進行具困難，稱校方和學生均重視學術誠實，考試期間亦提醒學生不要參與作弊事件，相信IB機構將有適當行動跟進。

另外，不同學校亦誕生狀元，當中英基學校協會屬下學校今年暫時坐擁最多狀元，共有17名考獲45分滿分狀元；平均分達36.4分較往年高6.2分。其次則為拔萃男書院誕生4名狀元，滬江維多利亞學校有2位狀元，保良局蔡繼有學校、聖保羅男女中學，以及赤柱聖士提反書院分別各誕1名IB狀元。