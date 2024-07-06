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理大推精神健康計劃助學校建「療癒空間」　陳國基：正向思維重要 (14:14)

學童心理健康近年備受關注，理工大學應用社會科學系過去一年半舉辦校園計劃，鼓勵中學生正視心理健康。政務司長陳國基今早(6日)出席計劃結業禮禮致辭指，香港人心理有時不太健康，認為正向思維重要，舉例指有時外傭工資不高仍可很開心。

理大應用社會科學系去年獲醫務衛生局第二期精神健康項目資助，主辦「疫後正向心理健康-共建療癒校園」計劃，並由浸信會愛羣社會服務處合作推動。計劃由去年3月至今年7月舉行，與8所中學合作，為955名中二至中四學生提供表達藝術和設計思維課堂，為其學校設計「療癒空間」，例如扭蛋機、塗鴉區、休息帳幕等。第二階段則挑選部分人在理大參與後續工作坊。

陳國基致辭指，香港人心理有時不太健康，正向思維對人生很重要：「有時我們發覺家裏的外籍傭工姐姐，工資不是很高，但她好開心。」他又指發現很多長者對生活感覺負面，「除了個人或貧窮之外，精神貧窮都好緊要。」他提到關愛隊會主動拍門，及早發現長者情緒問題，轉介社工跟進，至今探訪9萬戶長者，協助完成逾萬次小型工程。

計劃負責人、應用社會科學系助理教授黎可欣表示，疫情後部分師生情緒繃緊，故希望設計活動提升同學對精神健康的認知。她相信學生最了解自己需要，希望以「好玩」的藝術方法介入，讓學生主導創作，她認為藝術沒有對錯，而是著重過程和同行，創作期間更可與同學建立互信。

參與計劃的盧同學提到，他與同學在學校製作照片壁報，選取同學不同表情的照片，希望能更了解情緒，表示過程中能自由發揮創意。他亦深刻可以到理大參加活動，認為可以與同學發揮小宇宙。他表示參加計劃後會更留意朋友的身心健康。

另一參與計劃的鄧同學則表示，其學校的其中一個裝置是心情貼紙，學生每天上學都可在學校門口選取代表自己心情的貼紙，貼在木箱上，認為可增添校園色彩。鄧指同學們每天都有不同心情，希望裝置有助大家正視情緒。

相關字詞﹕陳國基；精神健康

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