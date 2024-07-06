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海關首破製煙工場拘4人　檢私煙、製成煙草及機器值1.2億 (13:14)

海關首度在本港破獲非法製煙工場，在流浮山地下製煙工場及文錦渡大型私煙儲存倉庫檢獲2050萬支私煙及3.5公噸製成煙草，市值1.2億，另拘捕4人。海關相信工場仍為試行階段，由外地走私二手機器來港再組裝，其組件繁多、組裝過程極複雜，而現場環境惡劣，亦無消毒及品質監管程序等，出產私煙質素成疑。

現場所見，整個流浮山鐵皮倉約3萬呎，其中工場部分約一萬呎，生產線有捲煙機及包煙機。捲煙機可將煙絲以捲煙紙包起，接合濾嘴，再用水松紙包起，以生產散裝煙，當中會使用製煙用膠水，該膠水只在發熱機器下才有黏力。散裝煙及後會轉至包煙機進行包裝，先由鋁箔紙以10枝為一組包裝，再經紙、膠膜及入盒，再包裝成條裝及入箱。

海關稅收調查第一組指揮官林澤麟今交代案情，指海關調查一個活躍在新界的私煙集團，鎖定文錦渡貨櫃及流浮山鐵皮倉，相信會在此儲存私煙再分銷予下線。海關在7月3日進行埋伏行動，其中在文錦渡儲存倉，有一個由泰國抵港、報稱運載木材的40呎海運貨櫃到場，當時有三輛貨車在場協助拆櫃及運貨。海關上前截查，在該貨櫃及一貨車檢707萬枝私煙，再在同場另外的冷凍櫃及2個普通貨櫃檢240萬枝盒裝私煙、840萬散裝私煙、60萬支枝不合規格或損壞香煙，另檢3.5公噸製成煙草，估計可以製作500萬枝私煙。海關亦拘捕現場3名貨車司機及1名跟車工人（29歲至46歲），4男獲准保釋。

林澤麟指，海關留意文錦渡儲存倉的私煙紙皮箱並不常見，亦檢獲罕見的散裝煙、未合規格的煙及製作香煙的消耗品，估計流浮山鐵皮倉不單止是儲存倉，最終在流浮山鐵皮倉內發現一間大型組合屋，屋內有一條完整生產線，可進行捲煙及包裝工序。海關搗破工場時，生產線並無運作，亦無人在場內，現場尋獲少量煙絲，估計因煙絲用盡，所以生產線暫停運作，相信在文錦渡儲存的煙絲會供應到該處供生產。海關在場亦檢獲香煙外盒、濾嘴、捲煙紙、裝煙紙盒等原材料，另有少量已製成的盒裝煙及散裝煙。

林表示，工場投資龐大，組合屋被大量工業隔音棉包圍，可隔絕光線及機器聲，方便在深夜製煙及運送私煙；屋頂有太陽能板供應部分電力，避免高用電量惹疑。林稱，工場原址以往是農莊，但已經荒廢，估計販毒份子圖其位置偏遠，亦屬平原地帶，附近沒有高地，減低被監視風險。

海關稅收罪案調查科高級監督楊郁文稱，隨著海關加強打擊走私，不法份子由過往以海路走私大批私煙，改為螞蟻搬家形式，減少大量囤積私煙，而今次在本地製煙，可能為穩定本地市場供應。他說現場有大批未合規格私煙，可見質素並未穩定，工場運作短時期，仍為試行階段，而生產線需6至7人同時操作，工場至少涉及十數人，連同機器等開支，自行製煙成本不少，其利潤仍在估算中。楊郁文稱，有關私煙為常見私煙品牌，沒有香港許可健康警告，但相信在港出售，今次行動已成功阻止該批私煙流出市面。

海關在流浮山及文錦渡兩處，共檢獲3.5公噸製成煙草及2050萬支懷疑私煙，該批私煙包括950萬枝盒裝私煙、約840萬枝散裝煙，以及約260萬枝不合規格或損壞香煙。海關亦扣查三輛涉嫌用作分銷私煙的貨車，搗破一條非法製作私煙的生產線，有關機器約值250萬，所有檢獲證物約值1.2億，煙草應貨稅值合共8200萬。海關將從三方面調查案件，包括機器、組件及煙絲來源及走私途徑；其次是文錦渡儲存倉及流浮山工場的業主與租客情況，以及私煙流向，亦會內地及海外執法部門進行情報交換。

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