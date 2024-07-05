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數碼港支援本地餐飲業及零售業 利用科技提升服務水平 (22:32)

數碼港獲政府撥款5億元推行「數碼轉型支援先導計劃」，現全面接受本地餐飲業及零售業中小企申請「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」及「客戶管理及優惠系統」三個類別的數碼科技方案組合。每間合資格及獲批中小企最多可獲資助項目總開支50%或最多5萬元。數碼港今日連同其中20間獲納入計劃的方案供應商舉行「數碼科技方案展示日」，讓餐飲業及零售業中小企即場與方案供應商交流，攜手推動數碼轉型。

計劃針對中小企進行數碼轉型的3大痛點，包括在選擇數碼科技方案及供應商時遇上困難、缺乏技術人員或相關科技知識、或資金有限，以1：1配對模式提供資助，協助中小企應用現成的基礎數碼科技方案，善用科技減低成本及增加效率，加強競爭力。

計劃現提供來自60間方案供應商、逾280個方案組合予餐飲業及零售業中小企選擇，並會繼續增加合適的方案組合，為他們提供更多的選擇。數碼港會繼續舉辦資訊講座，給予相關指引，以幫助中小企辨析能配合業務所需的方案。

數碼港首席公眾使命官陳思源工程師表示，中小企是本港經濟的中流砥柱，推動他們進行數碼轉型為香港數字經濟發展的關鍵因素之一。他指，今次政府撥款5億元，為餐飲業及零售業中小企提供針對性的支援及誘因，協助他們盡快啟動數碼轉型，透過增設電子支付、數碼推廣及客戶優惠平台等數碼方案，以減低營運成本、吸納新顧客，強化競爭力。

相關字詞﹕數碼港 數碼轉型支援先導計劃

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