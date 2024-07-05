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議員關注醫健通與HA Go功能重覆　醫衛局稱冀「零重疊」 (19:23)

政府擬向立法會申請近14億元撥款，推行未來5年「醫健通+」計劃，立法會財務委員會今日（5日）討論撥款申請，多名議員關注14億元金額龐大，當局如何確保私營醫療機構上傳病歷，令資源用得其所；亦有議員質疑醫健通與醫管局「HA Go」程式重疊。醫衛局副秘書長許澤森回應稱，將盡量精簡兩個程式，冀達致功能「零重疊」，惟部分功能須保留於HA Go。

多名議員在會上關注醫健通與HA Go程式功能重疊，建議整合為一個程式，其中立法會衛生事務委員會主席陳凱欣稱醫健通於2016年推出，醫管局卻於3年後另推HA Go，質疑將來會否再推其他新平台例如「衛生署+」、「安心出行2.0」等。

藥物紀錄存醫健通　HA Go續推公院取藥輪候

許澤森回應稱，醫健通將是綜合平台，日後會在該平台增設功能，不會另推新程式，「基本規劃是不容許醫療大家庭在醫健通+上，還有醫健通++」。他稱當局目標醫健通與HA Go功能「零重疊」，惟無法取代且不適宜放在醫健通的功能，將保留在HA Go。他舉例稱，醫健通將備存病人藥物紀錄，可跨越公私營使用，HA Go則會維持在公立醫院藥房輪候取藥時間和提醒功能。

會上另一焦點是近14億元撥款金額龐大，多名議員關注政府如何加強私營醫療機構上載病歷，陳永光問到當局有否比較其他地方類似系統的開支。許澤深說，新加坡在開放數碼醫療步伐大致與本港可比，當地過去花約40億港元開發類似醫療電子平台，而醫健通由開發至今使用11億至12億元，連同是次撥款合共約26億，「我肯定、有信心」醫健通綜合功能將比新加坡系統更成熟和廣泛。

許稱，便利私營醫療機構上傳資料是首要項目，當局目標未來兩年完成準備系統，方便私家醫生等上載病歷，確保沒有任何醫療服務提供者會因技術理由，無法將病人資料上載至醫健通。

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