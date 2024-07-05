（等相中）多國領事出席立法會交流酒會 美領事稱無談嚴肅議題 (18:42)

酒會今日下午舉行，立法會主席梁君彥致辭時介紹議會過去一年工作，包括通過《維護國家安全條例》立法、舉行多次外訪等。他說，目前全球面對變局，但貿易戰、制裁、各國脫勾、意識形態偏見等，均無助應對改變，冀各方加強合作。他期望，酒會能成為香港與各國友誼的象徵。

美國駐港澳總領事梅儒瑞表示，在酒會與梁君彥等多名議員交流，強調今日是交流活動，沒有討論太多嚴肅議題。至於有否表達對香港人權等問題的關注，他重申今日主要是互相溝通交流。新思維狄志遠稱，梅儒瑞有主動提及立法會近期工作，包括通過社工註冊局修例，但沒有就此表達其意見。

日本駐港總領事岡田健一去年沒有出席酒會，他說溝通是好事，今日主要討論如何推進兩地關係。對於有否討論日本排放核廢水問題，他則未有回應。