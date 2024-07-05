明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關正聘請顧問推展完稅煙標籤制度研究 料需時3個月 (18:38)

立法會今年5月三讀通過《2024年應課稅品（修訂）條例草案》，落實煙稅加幅。對於政府計劃引入完稅煙標籤制度，海關關長何珮珊指，已開展聘請顧問的程序，協助推展相關制度的顧問研究，料本月或下月可開展相關研究，需約3個月完成，將會參考外國經驗及防偽技術等作建議。

海關今（5日）舉行結業會操，何珮珊透露，今年海關整體招聘反應理想，督察招聘接獲逾8400份申請，較去年升12%；而就讀本地大學2年級及3年級的申請者約360人，在內地就讀大學的港生申請者近340人。至於全年招募的關員，今年上半年海關接獲5300份申請，較去年同期升20%。何珮珊指，本年度計畫招募約90名督察及200名關員，接目前招募反應，對招募達標表示樂觀。

港車北上實施至今逾一年，何珮珊指，現時有逾6.5萬輛香港單牌私家車持有「港車北上」許可證；截至本周三（3日），港珠澳大橋香港口岸錄得約103萬架次私家車，使用「港車北上」計畫進出本港。每逢長假期，港珠澳大橋口岸經常出現擠塞情况。對於坊間建議將「港車北上」擴展至其他口岸，何珮珊認為，兩地政府需審慎、通盤考慮，包括評估分流作用、相關口岸設計容量、周邊交通及道路配套、口岸秩序管理及人手安排等。

由港澳入境內地居民攜帶行李物品的免稅額，本月起由5000元人民幣提高至1.2萬元人民幣。被問到新措施會否令水貨情况再度活躍，何珮珊指，根據政府的評估，只要維持現時打擊水貨力度，可有效控制相關風險；又稱近年來在各政府部門及兩地海關合作下，水貨活動已受到控制。

海關早前在世界海關組織合作理事會，獲選為亞太區副主席，本月起正式成為區域代表，任期兩年。何珮珊認為，亞太區內海關成員均面對嚴峻執法挑戰，包括毒品、私煙、利用貿易活動洗黑錢等；而新冠疫情後，成員明白必須加強海關及業界的應變能力，面對因突發情况而導致供應鏈受阻，及簡化和電子化清關流程等重要性，香港海關擔任亞太區副主席期間，將推動各方面的區域合作。

相關字詞﹕海關 完稅煙標籤制度 港車北上

上 / 下一篇新聞