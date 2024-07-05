海關正聘請顧問推展完稅煙標籤制度研究 料需時3個月 (18:38)

海關今（5日）舉行結業會操，何珮珊透露，今年海關整體招聘反應理想，督察招聘接獲逾8400份申請，較去年升12%；而就讀本地大學2年級及3年級的申請者約360人，在內地就讀大學的港生申請者近340人。至於全年招募的關員，今年上半年海關接獲5300份申請，較去年同期升20%。何珮珊指，本年度計畫招募約90名督察及200名關員，接目前招募反應，對招募達標表示樂觀。

港車北上實施至今逾一年，何珮珊指，現時有逾6.5萬輛香港單牌私家車持有「港車北上」許可證；截至本周三（3日），港珠澳大橋香港口岸錄得約103萬架次私家車，使用「港車北上」計畫進出本港。每逢長假期，港珠澳大橋口岸經常出現擠塞情况。對於坊間建議將「港車北上」擴展至其他口岸，何珮珊認為，兩地政府需審慎、通盤考慮，包括評估分流作用、相關口岸設計容量、周邊交通及道路配套、口岸秩序管理及人手安排等。

由港澳入境內地居民攜帶行李物品的免稅額，本月起由5000元人民幣提高至1.2萬元人民幣。被問到新措施會否令水貨情况再度活躍，何珮珊指，根據政府的評估，只要維持現時打擊水貨力度，可有效控制相關風險；又稱近年來在各政府部門及兩地海關合作下，水貨活動已受到控制。

海關早前在世界海關組織合作理事會，獲選為亞太區副主席，本月起正式成為區域代表，任期兩年。何珮珊認為，亞太區內海關成員均面對嚴峻執法挑戰，包括毒品、私煙、利用貿易活動洗黑錢等；而新冠疫情後，成員明白必須加強海關及業界的應變能力，面對因突發情况而導致供應鏈受阻，及簡化和電子化清關流程等重要性，香港海關擔任亞太區副主席期間，將推動各方面的區域合作。