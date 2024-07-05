議員關注低地台氫能輕鐵難配合高地台月台 港鐵：改裝現有輕鐵列車挑戰大 (18:19)

港鐵早前在屯門建安站附近特別興建低地台月台，供氫能輕鐵作測試。田北辰說，相信港鐵日後難在每個輕鐵站月台附近再建低地台月台配合測試，問港鐵比起引入低地台氫鐵，會否改裝現有輕鐵列車成氫能驅動。楊美珍指，氫能發展轉變可以很快，港鐵會先視乎市場發展再決定，重申今年內會展開氫能輕鐵研究搜集數據及經驗，料需時幾個月，之後再研究長遠發展。

港鐵首輛電動巴士上月在來往和田邨、兆康站及屯門市中心的K54號線投入服務，由英國亞歷山大丹尼士製造，港鐵並計劃2026年底引入逾30輛電巴。工程界盧偉國指內地電動車發展成熟價格便宜，促港鐵加快引入。楊美珍稱港鐵暫傾向在資產到期時才換車並引入新模式，但若日後市場或價格轉變，亦會作其他考慮。

議員張欣宇關注港鐵如何平衡節能及提供充足冷氣，據他了解港鐵有規定列車溫度要在26度以下、月台27度、大堂29度，惟對香港天氣而言，29度亦太熱，問港鐵會否更新溫度標準。楊稱港鐵不會為節能不理乘客不便，但改標準對整體能源運用影響好大，需先認真研究。