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夫婦因財困三度企圖偕子燒炭　虐兒罪成 (17:56)

30餘歲的母親疑因未能償還居屋單位裝修費，以「數冚數」的方式向多間財務公司借貸，最終欠下300萬元。她在丈夫協助下三度燒炭企圖與兩名年幼兒子自盡，兩人否認一項虐兒罪，今（5日）均在區院被裁定罪成。法官指女被告在3次事件中均決心尋死，男被告同意燒炭，夫妻倆決意與兩名兒子同歸於盡，並將計劃付諸實行。案件押後至8月6日求情及判刑，其間索取被告精神和心理報告，另索取事主的醫療報告。

被告依次為女子C.Y.S.(案發時33歲，下同)及男子W.Y.C.(38歲)，案發於2021年11月4日至翌日，涉及6歲男童X和2歲男童Y。庭上證供顯示，事後獲保釋的女被告於2022年7月誕下一名女嬰。

暫委法官周燕珠在裁決時指，拘捕及警誡的過程中警員都無向女被告施行武力，招認可接納為控方證供。周官續指，若然尋死的只是女被告，她大可獨自行事，男被告聽從其指示將碳燒著，房內有X和Y睡覺。至第二次燒炭失敗後，女被告著家傭買炭隨即第三次燒炭，尋死的意志仍然相當堅決，完全沒有動搖。

周官不同意男被告無參與第三次燒炭，指女被告把燒著的碳帶入房時，男被告醒來將瓦煲接過，完全無阻止妻子，他必然知道妻子繼續欲尋死，也明白燒炭是用來尋死。周官指出二人均懷有自殺意圖，參與及執行燒炭計劃並付諸行動，男被告非假裝燒炭，X和Y在如此細小的房內可能會因吸入一氧化碳而導致健康受損害，最終裁定兩名被告罪成。辯方裁決後替兩名被告申請保釋，被周官拒絕。

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