夫婦因財困三度企圖偕子燒炭　虐兒罪成 (17:56)

被告依次為女子C.Y.S.(案發時33歲，下同)及男子W.Y.C.(38歲)，案發於2021年11月4日至翌日，涉及6歲男童X和2歲男童Y。庭上證供顯示，事後獲保釋的女被告於2022年7月誕下一名女嬰。

暫委法官周燕珠在裁決時指，拘捕及警誡的過程中警員都無向女被告施行武力，招認可接納為控方證供。周官續指，若然尋死的只是女被告，她大可獨自行事，男被告聽從其指示將碳燒著，房內有X和Y睡覺。至第二次燒炭失敗後，女被告著家傭買炭隨即第三次燒炭，尋死的意志仍然相當堅決，完全沒有動搖。

周官不同意男被告無參與第三次燒炭，指女被告把燒著的碳帶入房時，男被告醒來將瓦煲接過，完全無阻止妻子，他必然知道妻子繼續欲尋死，也明白燒炭是用來尋死。周官指出二人均懷有自殺意圖，參與及執行燒炭計劃並付諸行動，男被告非假裝燒炭，X和Y在如此細小的房內可能會因吸入一氧化碳而導致健康受損害，最終裁定兩名被告罪成。辯方裁決後替兩名被告申請保釋，被周官拒絕。