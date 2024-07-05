童樂居虐兒案五被告罪成　兩人虐兒罪脫 (17:55)

7名被告分別是黃潔瑩（26歲）、陳綺雯（52歲）、鄧月媛（53歲）、梁曉彤（29歲）、梁善儀（53歲）、關佩華（52歲）及陳信興（59歲）。

法官王詩麗裁決指，被告黃潔瑩案發時與施襲者及男童L距離近，肯定黃清楚看見L的手掌4度被大力拍打，而她沒有作出干預。被告梁曉彤則在男童E被凌空掟在地墊上時沒有上前檢查，另在目擊女童O被用圖書打頭後，還用紙巾掌摑其頭部。被告梁善儀在男童E被接二連三地打時，更拿起衣架指向E的頸，肯定她有意圖夥同他人虐待E，而當時E已淚留滿面。王官裁定3人共4項虐兒罪罪名成立。

被告鄧月媛共3罪成、1罪脫，她在審訊中辯稱沒有看到男童F被連續拍打頭部，王官斥其砌詞狡辯，另裁定鄧在目擊女童I遭掌摑時沒有叫停，並在男童R被襲擊後帶力度地拍打其手臂一下；惟未能肯定鄧有看到女童AC被打頭。王官續指被告陳信興在男童AG被鞋擊中時坐在原位發笑，雖男童F緊接其後被擲中，但事出突然被告未必能及時阻止；而被告在目擊兒童被掌摑後，在短時間內三度上前檢查，裁定其1罪成、2罪脫。

至於兩名脫罪被告陳綺雯及關佩華，男童F及男童T分別被拍打及推頭，王官指動作十分突然，為時少於一秒，力度不算太大，二人被打後無異樣，法庭未能肯定兩被告是否有目擊事發經過。關佩華代表大律師今於庭上申請訟費，王官建議其作書面申請。