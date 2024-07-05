Tim Owen簽證被拒案　高院指黎智英無合理理據 (17:35)

上訴人為黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會、入境處處長及律政司司長。是次上訴由上訴庭副庭長關淑馨、朱芬齡，以及法官區慶祥審理。

上訴庭判辭指，上訴人提出3項爭議，分別是國安委是否不受司法覆核所挑戰、人大常委會的釋法是否擴闊國安委的職責，以及國安委有否越權。上訴庭指，根據國安法第14條及人大釋法，條文的立法原意「十分明顯」，即人大常委會無意授權特區法院去覆核任何國安委的決定，法庭有責任實踐條文中清晰意思，並指上訴人稱國安委的職責範圍僅限於國安法第14條的說明是錯誤理解人大釋法。由於上訴人的爭議並非合理可供爭拗，故拒批上訴許可。

判辭續指，律政司認為黎在上次敗訴後理應知道上訴至終院仍是沒有勝訴機會，故法庭應該就黎作出的不合理的訴訟行為而給予律政司彌償訟費，黎一方則反對，並指是次申請的理據具重大廣泛及關乎公眾的重要性，惟上訴庭認同律政司所指，認為需批准彌償訟費以示法庭不同意黎一方不合理的訴訟行為。上訴庭審視律政司提出的訟費後，認為部分律政司準備陳辭內容是沒必要，故扣減相關訟費約4萬元。