財委會通過公務員加薪方案　楊何蓓茵：目前薪酬調整機制不適合跟外國 (17:16)

新民黨葉劉淑儀說，現時公務員薪酬調整方法已沿用多年，指新加坡以固定底薪加花紅的方式激勵公務員工作，建議當局考慮。楊何蓓茵表示，願意就薪酬調整機制聽取意見，但認為要小心研究是否參考新加坡的模式，要考慮香港市民是否接受「花紅式」的公務員薪酬模式。她亦認同公務員需要有好的獎罰制度，承認現時政府「有啲路要行」，目前正努力做好「罰」的部分，包括嚴肅處理表現或行為不佳的公務員，亦要求各部門職系晉升時不應首先考慮年資，而是考慮其潛質及工作能力，並在考績報告如實反映工作表現，希望基礎及重要功夫先做好，對激勵公務員有作用。

對於有議員認為劃一加薪或不利留住人才，楊何蓓茵稱，要挽留人才，除了薪酬，亦涉及晉升機會、機構文化，包括是否對工作有一定認可等。

勞聯林振昇稱，公務員薪酬調整過去兩年均無按照年度薪酬趨勢調查結果，質疑當局「陰乾」調查，亦是以調查結果試水溫，若社會反應大則會「縮沙」。楊何蓓茵回應說，薪酬趨勢調查結果絕對有意義，亦有參考價值，稱政府不期望公務員薪酬與私營機構脫離得太遠，解釋過去兩三年未有跟隨調查結果調整薪酬，是同時考慮到政府財政赤字嚴重。

新思維狄志遠認為，市民對公務員加薪有觀感問題，促當局確保公務員工作表現。楊何蓓茵回應指，社會對公務員有要求是理所當然，當局於過去兩年已做了很多工作，希望公務員表現更貼近市民期望，又說當局對嚴肅處理表現或行為不佳的公務員，2022/23年度及2023/24年度被免職公務員分別有60人及51人，均較更早過去5年的平均每年31人多。