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總督察涉醉酒鬧醫院　護士供稱目睹被告曾飲酒及拍打母親 (14:17)

休班女總督察被指在去年清晨飲醉酒，大鬧中大醫院，她否認一項「醉酒時在公眾地方行為不檢」傳票控罪，案件今（5日）於沙田裁判法院續審。涉案女護士稱，被告雙手拍打病人、即被告母親的右上臂，聽到「啪啪聲」，病人捉住她的手稱「姑娘唔好走，佢（被告）會打我」，被告則指「呢度冇事，姑娘你可以走」。護士及後發現病人手臂泛紅，地上有壓扁了的啤酒罐。

被告葉文儀（53歲），被控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在香港中文大學醫院7樓醉酒時在公眾地方行為不檢。

中大醫院註冊護士林凱婷（譯音）作供指，案發當日凌晨約1時45分，她在被告母親的病房看到被告只穿內褲，進房後被告正拍打病人，病人向她求救，她遂在病床邊詢問發生何事，惟病人只是一直重複叫她不要走。被告及後穿好衣服，再度拍打病人的手臂便離開。林續指，被告約於5時與警察一同回到醫院，被告當時對她說「唔好畀佢哋跟嚟」，隨即快步跑往其母病房並上鎖。護士以鎖匙開門後，林看到被告正喝啤酒。

辯方盤問時向林指出，被告當時並無打其母親，而是拍打床單；林不同意，指自己有目擊被告碰到病人，雖不清楚其力度，但聽到「啪啪聲」，兩次均拍打5至6下。

當時與林同行的病房助理郭雅杉（譯音）供指，進入病房時被告正替病人穿上腳托，其後被告突然「揼」病人的右膊頭數下，病人喊痛，他們遂喚被告冷靜。郭形容被告打病人時雙手揸緊拳頭，「好似揼骨咁」，她聞到房有酒味，亦看到地上有一攤水。

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