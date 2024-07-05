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初選案求情｜黃之鋒未撰求情信　律師指屬「積極參加者」但不涉勾結外國勢力 (13:59)

民主派「35+」初選案串謀顛覆國家政權罪成共45人，其中6名參加九龍東初選的被告今（2日）始求情。辯方陳辭指，雖然前香港眾志秘書長黃之鋒承認案情涉及「國際戰線」，但他呼籲外國制裁等並非本案謀劃，勾結外國勢力危害國安罪的條文不適用於本案。辯方又指，黃之鋒在判刑三級制屬「積極參加者」，他簽署「墨落無悔」聲明是加刑因素，但他沒有組織或協助舉辦初選，望法庭量刑考慮他以往案件，以免構成壓毁性影響。

第三批求情被告為九龍東參選人，法庭今起一連兩日聽取陳辭。懲教人員安排譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來在犯人欄內並排坐在左方，黃之鋒則分開獨自坐在右方，他偶爾向旁聽人士點微笑。開庭前，身穿花紋短袖襯衫的譚得志向公眾席張開雙手並展露笑容，他不時和施德來等交談，胡志偉則朝公眾揮手敬禮及翻閱文件，明顯消瘦的李嘉達所穿的灰色西裝外套看來略大，譚文豪一直神色凝重。

代表黃之鋒的大律師李國威指，黃之鋒呼籲外國制裁只是當時社運的大環境，他被控的謀劃是本港事件，不涉串謀外國勢力。此外，法官問及是否需要考慮黃之鋒早前案件判刑，李國威確認黃就圍警總、反蒙面法及六四集會等案服刑完畢，不可能同期執行本案刑期，冀法庭調整量刑起點或減刑。法官陳仲衡關注，黃之鋒在保釋期間干犯本案是否加刑因素，李國威表示同意。

其後李國威指，黃之鋒獲母親、教會牧師和老師撰寫求情信，力陳他能夠改過自新。陳官又稱，上述說話並非由黃之鋒親口告知法庭，李國威確認黃之鋒沒有寫求情信。李國威提及，黃之鋒於疫情期間協助採購口罩等，在另案獲法官採納為求情因素，陳官質疑是將求情說法循環再用。

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