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劉智鵬倡考慮容許中小學招收非本地生　蔡若蓮：未有條件 (13:06)

立法會教育事務委員會今（5日）討論香港學齡人口出現結構性下降的規劃。議員劉智鵬建議當局考慮讓中小學招收非本地生，教育局長蔡若蓮回應說，其他國家及地區有招收非本地生，但香港的處境及條件與其他地方不同，要考慮配套措施及政策制度，認為香港未有條件招收非本地生。她又說「唔係話唔可以探討」，但要思考香港是否有能力吸引及照顧內地以外的其他非本地生，亦不應為維持學校數目、增加學生數量，就引入大灣區學生，否則會製造其他問題。

透過各人才入境計劃來港的人士，或會帶同子女來港，蔡若蓮說，學校會透過教育展等，向有意來港發展的家長介紹學校特色，教育局亦整理資料予人才辦，助新來港學童尋找心儀學校。她稱，一直留意人才計劃下新來港人才的受養人情况，稱目前公營學校及國際學校學額充餘，惟有關家長的心儀學校與現時的剩餘學額有落差，呼籲家長不應只考慮「小紅書排名榜個啲學校」，要顧及子女的能力，選擇最合適的學校。

教育界議員朱國強再次提出，教育局應考慮就有5班小一學生的學校，劃一減少1班，又說當局不同意在中學推小班教學，憂慮教師難關心每個學生的精神健康，強調提議並非為了「救學校」，而是為了弱勢社群的學生可獲得更好照顧。蔡若蓮回應說，以行政手段劃一減班對教育質素無效益，只會令家長選擇減少，又稱不應將小班教學的用處誇大。她亦表示，不認同弱勢社群學生一定要去某一類型的學校。

工聯會梁子穎稱，近日有學校「自殺」，惟辦學團體及法團校董會溝通出現問題，關注教育局如何加強管理，以避免有不愉快事件發生。蔡若蓮稱，有些辦學團體的停辦安排不理想 ，溝通亦做得不好，以孔教學院大成小學為例，教育局已即時介入。她又說，香港有接近千個辦學團體，辦學能力、辦團與校長溝通、學校管理層能力有所不同及參差，當局非常關注，強調任何決定均應以學生福祉為優先考慮。

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