政府委任許宗盛為社工註冊局主席　稱無打算「天翻地覆」變化　黎汶洛宣誓讚許「有理有節」 (12:55)

政府委任的10名新成員則包括陳創麗、陳美蘭、周燕雯、方長發、黎永開、劉仲恒、劉冼靜儀、盧華基、譚贛蘭及黃萬成。其中譚贛蘭為前勞福局常任秘書長、黎永開為香港明愛社會工作服務部前部長、黃萬成則為樂群社會服務處總幹事。3人均來自「香港社福界心連心大行動」。

法律界出身的許宗盛偕同陳文宜見傳媒，許指在很短時期內接到通知要加入註冊局，所以要先了解過往情況，認為註冊局內的「新組合」包含社會各界的人士，例如資深專業社工、醫生、律師、大律師、學者及會計師等，希望將註冊局條例的精神原本本發揮，提升註冊社工認受性和專業地位。許宗盛承認非社工專業出身，但指80年代起已經與社福界有緊密聯繫，參與業界組織的活動，對業界有某程度上的認識，又指副主席陳文宜屬資深社工，屬他的「好拍檔」。陳文宜就指註冊局的工作任重道遠，認為業界及社會不需恐懼或不安，反而更須凝聚，不分民選或委任成員，一起推動社工專業發展及服務質素。

許宗盛提及政府希望社工註冊局的「四大任務」，包括如何處理曾干犯《港區國安法》者、備選委員中牽湯官司者、註冊社工的工作守則及專業發展。他認為不應讓公眾誤會註冊社工當中「有一些不適當的人士在裡面」，亦希望有公道的機制處理；至於註冊社工的工作守則則非「瞓醒就搞掂」，需一段時間處理，但他強調各項工作都要立刻起步，「那四樣（任務）你說哪樣急，哪樣不急，四樣都急，但我心目中最急的那樣東西，就是我現在剛剛接手，我都真是要去體會一下局。」他希望經過一兩個星期了解後，正式召開會議。

對於離任註冊局的民選委員，他指需有人替補，但過程非「拍膊頭」即可，仍須經過正式程序，他又指不會區分民選與委任成員，認為修例時當局原本預期所有民選成員均會留任，若均為社會及註冊局服務，就看不到有甚麼差別。許又不點名提及留任的民選成員黎汶洛，稱以往已認識他，「看不到有甚麼偏差」。許指將安排下一屆選舉，推選新成員。至於註冊局前主席伍銳明批評修例改組的安排，許拒絕評論，稱當時沒有參與，但相信政府和立法會已做大量工作，議員亦明白修例原因。他稱「根本沒有子彈、沒有證據」與前主席對質，重申要先審視註冊局的紀錄，「暫時我不想有任何批評」。