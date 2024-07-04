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租契續期條例周五生效　為首批376個地段地契續期 (21:19)

《政府租契續期條例》（《條例》）將於明天（5日）生效。地政總署將刊登首份「續期公告」，涵蓋少於6年內到期、即明日至2030年12月31日到期的適用地契，有關批次地契全部獲得續期，涉及376個地段，包括309個位於九龍以油尖旺區為主及67個位於香港島的地段。

發展局表示，在 新安排下，政府將以刊憲形式為地契續期，一般用途地契將自動續期50年，毋須額外補地價，取代以往政府與業權人以合約形式簽立新地契。《條例》設立常設法定機制，分批為到期的一般用途地契（即一般商、住、工業地契）續期。

地政總署會在每批地契到期前6年，刊憲「續期公告」為地契續期；只要地契沒有被列於同日刊憲的「不予續期列表」，即代表地契獲得續期。

發展局長甯漢豪表示，新例簡化地契續期安排，《條例》體現「一國兩制」行穩致遠對香港的堅實保障，為香港社會全力拼經濟締造更好條件。簡化地契續期安排，確保有效率、有秩序地處理未來陸續到期的大量地契，亦省卻業權人的時間和成本，利民便商。

《條例》秉承1997年7月訂立的土地政策，地契一般均會免補地價獲續期50年，但須每年繳付應課差餉租值3%的地租。

獲續期地契原有的產權負擔、權益及權利（例如按揭）將自動過渡，業權人無須辦理任何手續，省卻業權人以往逐一與政府簽立續期文件、重新辦理按揭等的繁複手續。

 

相關字詞﹕地契；地政總署；發展局；甯漢豪

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