明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

將軍澳綁架案｜網上曾流傳疑犯聯絡方法　連登一度隱藏部分留言　警指網上資訊無影響調查 (18:42)

將軍澳昨日（3日）發生綁架案，警方今晨救出被綁男童及拘捕兩名涉案女子。網上討論區連登昨日有會員發出與案件相關的主題帖文，並轉發疑似案發照片、疑犯的聯絡方法等，有人聲稱曾透過Telegram向疑犯發信息。連登管理團隊其後介入，隱藏相關主題，部分會員亦被禁言。被問到網上流傳資訊有否影響警方調查，警方有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌稱，網上資訊無影響案件調查進度，又說現時是資訊流通的世代，會有不同人在網上尋失物或尋人，強調警方之後會專注調查兩名疑犯。

連登管理團隊今日中午發出公告，稱有會員開設的主題轉發疑似案發照片、疑犯的聯絡方法、勒索信件及要求贖金對話截圖，當時為未經證實的消息；而在該主題帖文開設後數個小時，有確實消息指事件屬實，管理團隊基於人道考慮，以免衍生其他悲劇決定介入處理，包括先行局部隱藏包含疑犯的聯絡資訊，並在留言中加入警示，之後暫時隱藏該主題。事件引起網民爭議，有人認為隱藏部分信息可免他人聯絡疑犯，從而避免影響案件發展；亦有人質疑禁言有損資訊傳播。

另外，Facebook 私人群組「將軍澳主場」昨日亦有與案件相關的帖文，包括案發時的閉路電視截圖、疑犯聯絡資料等，該帖文其後被Facebook刪除，稱違反《社群守則》中有關兒童裸露和兒童性剝削的規則。

相關字詞﹕編輯推介 綁架

上 / 下一篇新聞