將軍澳綁架案｜網上曾流傳疑犯聯絡方法　連登一度隱藏部分留言　警指網上資訊無影響調查 (18:42)

連登管理團隊今日中午發出公告，稱有會員開設的主題轉發疑似案發照片、疑犯的聯絡方法、勒索信件及要求贖金對話截圖，當時為未經證實的消息；而在該主題帖文開設後數個小時，有確實消息指事件屬實，管理團隊基於人道考慮，以免衍生其他悲劇決定介入處理，包括先行局部隱藏包含疑犯的聯絡資訊，並在留言中加入警示，之後暫時隱藏該主題。事件引起網民爭議，有人認為隱藏部分信息可免他人聯絡疑犯，從而避免影響案件發展；亦有人質疑禁言有損資訊傳播。

另外，Facebook 私人群組「將軍澳主場」昨日亦有與案件相關的帖文，包括案發時的閉路電視截圖、疑犯聯絡資料等，該帖文其後被Facebook刪除，稱違反《社群守則》中有關兒童裸露和兒童性剝削的規則。