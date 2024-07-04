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將軍澳綁架案｜警拘兩女疑因財務問題犯案　一度將男童放入行李箱　帶到住所藏蔘 (17:17)

將軍澳昨日（3日）發生綁架案，警方今晨救出被綁男童及拘捕兩名涉案女子。警方交代案件詳情，指案中兩名被捕女子均為38歲及無業，一人持有香港身分證，一人持雙程證，不排除有人因財務問題犯案，而藏蔘地點為該名持香港身分證的被捕女子住所，暫無證據顯示被捕女子與事主家人相識，亦未有證據顯示兩名被捕人事前互相認識，事主家人亦未有繳付贖金。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌表示，警方昨日下午4時半接獲一名女子報案，指其3歲子被人擄走，綁匪留下紙條着她支付贖金及不要報警。警方隨即展開調查並鎖定兩名疑犯身分，發現有人準備嬰兒車、行李箱及替換衣服作案，趁事主家人不為意時帶走男童，然後帶到其中一名被捕人的住所。警方鎖定目標後，今早5點25分破門進入單位，救出男童及拘捕兩女，初步檢查發現男童無表面傷勢，目前仍在留醫觀察。

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關競斌稱，現階段無證據顯示兩名被告認識受害人的家庭，而兩人屬有預謀犯案，她們事先準備嬰兒車、行李箱及替換衣物，警方仍在調查為何會選擇在當時及該處下手。關稱，其中一名女子在將軍澳一個商場的商店門外，將男童強行抱走，其間用手掩着男童的口，將他安置在一架嬰兒車上，再推他到一個公園；另一名被捕人帶同行李箱到公園會合，並將男童放在行李箱內，之後帶回持香港身分證的被捕人的住所。

關競斌亦表示，現階段無發現其他涉嫌干犯案件人士，又說兩人要求受害人家屬以虛擬貨幣支付贖金，或由於她們誤以為警方難以追查虛擬貨幣。他強調，警方有能力、有決心打擊同類案件，亦強烈譴責疑犯在鬧市中干犯如此嚴重罪行。

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