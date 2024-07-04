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認於消防局偷拍兩女同事洗澡及如廁　時任消防員囚22周 (17:30)

時任消防員在消防局內偷拍女消防隊長於洗澡後抹身，並偷拍女文職人員如廁及更換衛生巾等，他早前承認窺淫等共8罪，今（4日）於粉嶺裁判法院判囚22個星期。裁判官表示，受害女事主在工作場所洗澡和如廁，警覺性比使用一般公共設施為低，被告利用機會犯案，顯示案情嚴重。

被告張國振（32歲）承認7項窺淫及一項非法拍攝或觀察私密部位罪，控罪發生於2021年9月至2023年9月某消防局的浴室及廁所等，涉及消防隊長X及文職員工Y。辯方求情指，被告事後和女友分手，亦失去消防員的工作和數十萬元強積金，冀出獄後改任的士司機，辯方透露，被告願意接受精神科治療，近半年定期前往診所求醫，重犯機會低。

署理主任裁判官劉綺雲表示，被告的精神、心理及背景報告內容正面，惟他在不短時間內多次犯案，顯示案情嚴重。劉官提及，被告利用兩名事主進入浴室和廁所的機會，拍攝對方的身體部位；案發於紀律部隊的工作場所，事主對遭受窺淫的警覺性應比使用公共設施為低，慶幸消防隊長X及早發現，揭發被告的犯罪行為。

劉官基於被告認罪、案件嚴重性等因素，考慮判囚26個星期，另因被告曾參與抗疫、擔任消防員的工作表現良好而減刑兩星期。此外，劉官考慮被告就心理問題求診，再酌情減刑兩星期，總刑期為22周。劉官提到，被告失去原有工作及與女友感情破裂，是犯案者合理預期的後果，故不予考慮。

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