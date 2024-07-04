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中環海濱展充氣版「世界奇蹟」似墳墓？　場地管理方：屬相對短視看法 (16:53)

中環海濱活動空間明（5日）起至8月11日將展出5個充氣版「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，以及約13.5米高的意大利比薩斜塔，現場亦有其他活動，全部節目均免費入場。主辦單位預料會吸引近10萬人入場，主要為本地人。對於有意見認為純白色令人聯想起墳墓，場地管理公司的董事總經理David Rule認為屬相對短視的看法，指是跟隨原創使用白色。他亦補充白色充氣裝置有助反射陽光，避免作品漏氣。「中環夏誌」策展人區瑞蓮則指，藝術家選用純白色是代表所有顏色的結合，從國際文化上看，白色象徵高貴和優雅，她亦相信尊重藝術創作是香港可貴的地方。

第八屆「SummerFest@Central中環夏誌」活動由獨家營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management主辦。「中環夏誌」策展人區瑞蓮表示，充氣裝置由亞美尼亞AI藝術家@joooo.ann設計，其作品首次被變成實物。她說為配合巴黎奧運而使用國際主題，希望將世界不同地標帶入香港，故從世界七大奇蹟中選其中五個。

倘若遇上三號風球和紅雨或以上的惡劣天氣，場地將關閉，充氣裝置亦會放氣。David Rule預計天氣是今年的挑戰，但有信心今年會與歷屆一樣成功。

充氣裝置會在晚上亮燈，展現幻彩顏色，其中英國巨石陣亦是彈床，最多可同時容納20人。場地在周五至日會設特備節目，包括體育、音樂舞蹈及親子節目等。場地亦設有運動區域，將有教練教授巧固球、混合網球、躲避盤等項目。

相關字詞﹕編輯推介 中環海濱 世界奇蹟

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