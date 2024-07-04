中環海濱展充氣版「世界奇蹟」似墳墓？　場地管理方：屬相對短視看法 (16:53)

第八屆「SummerFest@Central中環夏誌」活動由獨家營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management主辦。「中環夏誌」策展人區瑞蓮表示，充氣裝置由亞美尼亞AI藝術家@joooo.ann設計，其作品首次被變成實物。她說為配合巴黎奧運而使用國際主題，希望將世界不同地標帶入香港，故從世界七大奇蹟中選其中五個。

倘若遇上三號風球和紅雨或以上的惡劣天氣，場地將關閉，充氣裝置亦會放氣。David Rule預計天氣是今年的挑戰，但有信心今年會與歷屆一樣成功。

充氣裝置會在晚上亮燈，展現幻彩顏色，其中英國巨石陣亦是彈床，最多可同時容納20人。場地在周五至日會設特備節目，包括體育、音樂舞蹈及親子節目等。場地亦設有運動區域，將有教練教授巧固球、混合網球、躲避盤等項目。