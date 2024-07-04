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屠龍小隊案　控方傳召鑑證軟件及Telegram專家作供 (15:20)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今日（4日）在高院步入第46天審訊。控方傳召兩名專家作供，鑑證軟件Cellebrite專家供稱該軟件能夠復原部分被刪除的訊息，並顯示被刪除的方法。Telegram專家則指，用戶可以同享帳戶，但當設為秘密聊天時，帳戶共享者便不能觀看該些聊天記錄。

Cellebrite專家、警長吳曉曦續作供，他接受辯方盤問時，指Cellebrite擷取手機內的Telegram訊息後，可以復原部分被刪除的訊息，並標注用戶刪除訊息的情况，例如用戶是刪除整個聊天組群，或是在群組內逐個刪除訊息。

廉政主任衛智文為Telegram專家，她於2023年8月15日為本案撰寫專家報告。衛供稱，她曾在中大修畢電腦工程的課程，而Telegram可以下載至不同流動裝置中使用，例如手機及平板電腦，用戶之間除了個別私訊外，還可以開設群組聊天。

代表李家田的大律師林芷瑩問及，如果用戶脫離群組後再次加入，他能否觀看他不在群組期間的聊天記錄，衛指可以觀看，但須視乎群組本身的設定，如果群組設定聊天歷史是「可見」，用戶便能夠觀看之前的聊天紀錄，惟當設定改為「隱藏」，用戶只能觀看他成為群組成員後的聊天紀錄。衛補充，群組會預設聊天歷史為「隱藏」。

衛又指，用戶可在不同流動裝置中同時登入相同Telegram帳戶。代表劉佩凝的大律師馬維騉則問，如果有多人分享同一帳戶，他們是否可共享聊天紀錄，衛指這情况適用群組間聊天，但如果某人與其他用戶私訊時設為秘密聊天，帳戶共享者便不能觀看該些私訊記錄。

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