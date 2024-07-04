港大經管學院暫發現約30人假學歷入學　料最終或涉80至100人 警拘2內地人涉虛假文書 (15:28)

警方回覆本報查詢指，西區警區重案組調查後，先後在上月22日及昨日（3日）拘捕兩名24歲及34歲內地女子，涉嫌「行使虛假文書」。該名24歲被捕女子已在上月24日在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊；另一名34歲被捕女子則正被扣留調查。據悉，二人均持雙程證，並在出入境期間被捕。

蔡洪濱稱，港大經管學院將加強覆核學生學歷，未來獲錄取的學生除按規定提交畢業證書、成績單外，亦需提交「學信網」、「留服」或其他第三平台的學歷認證，並要求部分學生接受面試考核，同時會將今次假學歷調查的經驗撰成報告，公開「黑中介」作假手法，以供香港其他院校參考。

他指，部分學生不知中介會偽造學歷，以為只是透過包裝學術經歷、寫申請文書等手法讓自己能獲錄取，但亦有部份學生和家長知情，甚至主動參與作假，因此學院正商討如何處理學生。

蔡洪濱希望調查重點為打擊「黑中介」，在法律上追究責任，以及引起關注，令這些中介的潛在客戶知道花錢得到的並非港大文憑，「而是一個犯罪記錄，甚至是牢獄之災」。