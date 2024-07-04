將軍澳發生綁架案 家長紛稱擔心 (15:23)

葉小姐今午帶同3歲兒子到遊樂中心遊玩，直言「冇得唔驚，自己睇實個小朋友」，若有人要擄走小童，「你點捉住佢，佢都可以扯走你」。她表示平日多帶小朋友到遊樂中心玩耍，事件發生後亦不會減少帶小朋友出外遊玩次數，又估計疑犯不是針對單一商場，直言：「你控制唔到架」、「你唔通因為一件事情唔出街咩」。她表示自己會教育小朋友不會到處亂跑，但強調會更看緊小童，「多啲留意身邊隔離既人」。

婆婆呂太則與5歲孫女到遊樂中心，她指「係驚架，要睇實細路哥」。她稱孫女乖巧，「唔會亂咁走」、「跟我們跟實」。對於香港商場發生擄人事件，她稱自己居港逾40年，一直都覺香港治安良好，沒有想過事件發生，又指「呢啲是大陸應該多，唔係香港，香港係第一次聽」，慨嘆「香港以前都唔會咁，點解會變成咁」。

另一家長鍾女士表示，與孫仔居於附近，但平日不多到兒童遊樂中心遊玩。她透露透過新聞獲知小朋友被擄，事件發生後都「驚緊」，又稱孫仔個性活潑，平日會「周圍走」、「佢鍾意同婆婆跑步架」，但之後會教育小朋友不會到處跑，「有乜嘢都睇住佢先」。