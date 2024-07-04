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休班女警涉醉酒後大鬧醫院　錄影片段顯示曾與警員多番推撞 (15:18)

五旬休班女警在去年清晨時分，涉醉酒後在中大醫院大鬧，她否認一項「醉酒時在公眾地方行為不檢」罪，今（4日）在沙田裁判法院受審。庭上播放片段，被告被數名警員制服時多次強調自己沒有襲擊母親，兩方多番推撞，被告指控警員態度傲慢、抓傷自己，稱要「Civil Action我告Q佢」；當被警員指身上有酒氣時又稱「我有酒氣，我鍾意飲啊」，其後被普通襲擊罪拘捕。被告被帶離時不斷掙扎，又尖叫要求取得電話致電醫生，終在救護到場後被抬上擔架床。

被告葉文儀（53歲），據悉為總督察，被控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田澤祥街9號香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

承認事實指，被告母親為中大醫院7樓某病房的病人。庭上播放案發當時警員的隨身攝錄機片段，約在凌晨5時半，被告在中大醫院被4至5名警員捉住雙臂、制服於牆上，其間警員不斷喚被告冷靜，又指被告「手舞足蹈」，被告不斷掙扎並反問「點解你哋會咁對我？」其中一位警員稱有護士指被告打自己的母親，被告隨即大聲駁斥道「我冇打我媽啊！」，後又解釋只是想「兩母女傾兩句」。

片段續顯示，被告曾嘗試跑走，惟馬上遭警員捉住，有警員稱「你似自己人咩？你似幫辦咩？你有冇尊重過你職業？」被告後來對攝錄機鏡頭展示手臂，並數出11處疑遭警員抓傷的傷勢，指責警員的態度傲慢跋扈。被告其後提出要取得電話致電其主診醫生，警方安排警員陪同被告一同去廁所，稱被告身上有酒氣因而擔心她會傷害自己，惟遭被告拒絕，警方終以普通襲擊罪拘捕被告。

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